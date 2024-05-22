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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin'in tanınması terörü ödüllendirmektir

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin'in tanınması terörü ödüllendirmektir

        Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin devletini 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Avrupa devletlerine tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:54
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        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

        Netanyahu, X platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı.

        Atılan bu adımın "barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini" kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin bir "terör devleti" olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

        Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

        DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

        Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Filistin'in tanınmasının uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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