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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: Değişen koşullarda belgeler güncellenir

        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Seferberlik Tüzüğü ile ilgili yapılan değişikliğe değinerek, "Bu olağan bir durum. Daha önceki seferberlik tüzüğü 1990 yılında hazırlanmıştı. Şimdi değişen jeopolitiğe uygun şekilde güncellendi. Değişen koşullarda belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Çok büyük değişiklikler oluyor dünyada güvenlikle ilgili. Daha önce değişecekti deprem nedeniyle ertelendi. Olağan bir şekilde güncellenmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:19
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        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerinde kardeş İran'ın yanındayız. Kaza yerini Akıncı İHA tespit etti. Akıncı İHA zorlu koşullarda bir uçuş gerçekleştirdi. İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerinin tespit etmesi Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli.

        UCM'NİN NETANYAHU TALEBİ

        Netanyahu ve yanındakiler savaş suçundan sorumlu. Umarız bu kişiler hakkında tutuklama kararı çıkar. Bu gecikmiş bir taleptir umarız karara dönüşür. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli. Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz.

        3 ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

        İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyet vericidir. 3 ülke de tarihin doğru tarafındadır. AB'nin tümü Filistin'i tanımalı. ABD'den duymamız gerekenleri duyuyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yapılan açıklama korkunçtur.

        SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ

        Bu olağan bir durum. Daha önceki seferberlik tüzüğü 1990 yılında hazırlanmıştı. Şimdi değişen jeopolitiğe uygun şekilde güncellendi. Değişen koşullarda belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Çok büyük değişiklikler oluyor dünyada güvenlikle ilgili. Daha önce değişecekti deprem nedeniyle ertelendi. Olağan bir şekilde güncellenmiştir.

        SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

        Taslak halinde henüz, üzerinde çalışılıyor. Taslak önümüzdeki ya da sonraki hafta Meclis'e gelecek."

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