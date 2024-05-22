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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!

        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!

        Balıkesir'de dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybetti ve bir hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada 3 kişinin öldüğü bildirildi. Ancak 18 yaşındaki Fatma Sıla Ecerel hakkında verilen 'öldü' bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:46
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        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdi bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in (18) ölmediği ortaya çıktı.

        Fotoğraf: DHA

        HASTANEYE SEVKİ SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ

        Ecerel'in hastaneye sevki sırasında kimlik tespitinde zorlanıldığı, öldüğü yönünde yanlış bilgi verildiği öğrenildi.

        Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı 10 F 0501 plakalı otomobil, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

        Fotoğraf: DHA

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        KAZADA AĞIR YARALANDI

        Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti. Özkaya ve Yıldız'ın cenazesi, aileleri tarafından teslim alındı. 2 arkadaşın cenazesi önceki gün Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Akyay'ın cenazesi ise Edremit'te toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in ise ölmediği ortaya çıktı.

        ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ

        Ecerel'in Burhaniye Devlet Hastanesi'nden Edremit Devlet Hastanesi'ne sevki sırasında kimlik tespitinde zorlanıldığı ve öldüğü yönünde yanlış bilgi verildiği daha sonra yaşadığının öğrenildiği belirtildi. Hastanedeki tedavisi süren Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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