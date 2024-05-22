UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan maçta Atalanta'ya kupayı getiren golleri 12, 26 ve 75. dakikalarda Ademola Lookman kaydetti.
Ademola Lookman, UEFA Avrupa Ligi finallerinde hat-trick yapan ilk futbolcu olma başarısı gösterdi.
51 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sezon Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayan, hiçbir kulvarda mağlubiyet almayan ve 51 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayer Leverkusen'in serisi son buldu.
İLK AVRUPA KUPASI
İtalyan ekibi Atalanta tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanmış olurken, Bayer Leverkusen tarihinde ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanma fırsatını değerlendiremedi.