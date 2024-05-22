Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 23:58 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan maçta Atalanta'ya kupayı getiren golleri 12, 26 ve 75. dakikalarda Ademola Lookman kaydetti.

        Ademola Lookman, UEFA Avrupa Ligi finallerinde hat-trick yapan ilk futbolcu olma başarısı gösterdi.

        51 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

        Bu sezon Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayan, hiçbir kulvarda mağlubiyet almayan ve 51 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayer Leverkusen'in serisi son buldu.

        İLK AVRUPA KUPASI

        İtalyan ekibi Atalanta tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanmış olurken, Bayer Leverkusen tarihinde ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanma fırsatını değerlendiremedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Habertürk Anasayfa