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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) eylül ayı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Kuruluş daha önce 2020 yılı için küresel ekonominin yüzde 6 daralacağını öngörmüştü. Son raporunda bunu yüzde 4.5'e revize etti.

OECD ayrıca Türkiye ekonomisi için 2020 daralma tahminini de yüzde 4.8'den 2.9'a çekti Ancak 2021 büyüme tahminini de yüzde 4.3'ten 3.9'a geriletti.

OECD'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ:

Ülke 2020 (%) 2021 (%) Çin 1.8 8 G. Kore -1 3.1 TÜRKİYE -2.9 3.9 Endonezya -3.3 5.3 ABD -3.8 4 Avustralya -4.1 2.5 Almanya -5.4 4.6 Kanada -5.8 4 Japonya -5.8 1.5 Brezilya -6.5 3.6 S. Arabistan -6.8 3.2 Rusya -7.3 5 Fransa -9.5 5.8 Birleşik Krallık -10.1 7.6 Hindistan -10.2 10.7 Meksika -10.2 3 İtalya -10.5 5.4 Arjantin -11.2 3.2 G. Afrika -11.5 1.4 Dünya -4.5 5 Euro Bölgesi -7.9 5.1 G20 -4.1 5.7

OECD ülkeleri arasında yayımlanan rapora göre bu yıl yüzde 1.8 ile Çin'in büyüme kaydetmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük 2. ekonomisinin gelecek yıl ise gaza basarak yüzde 8 büyümesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise tahminlere göre bu yıl yüzde 3.8 küçülecek ancak gelecek sene yüzde 4 büyüyerek kaybını telafi edecek.