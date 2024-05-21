Hadise'nin iki hâli

REKLAM advertisement1

Kendisinin de ünlü olduğu Hollanda'da bir ses yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, makyajsız ve uykusuz hâlini paylaştı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa; "İki saatlik uyku ve biz durmayız" notunu düştü.

Hadise'nin katıldığı Cannes Film Festivali'nde makyajlı haliyle, uykusuz hali arasındaki fark, büyük bir farkla gözlere çarptı.

Fotoğraflar: Instagram