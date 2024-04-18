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        Haberler Ekonomi Para Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti - Para Haberleri

        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti

        Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği güçlü getirilerle 1,2 trilyon Norveç kronu (109 milyar dolar) yatırım kârı açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:48
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        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
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        Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde fonun genel yatırım getirisinin yüzde 6,3 olduğu, bunun da 1,2 trilyon Norveç kronuna (109 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

        Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 9,1 değer kazandığı vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 31 Mart itibarıyla 17,719 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 610 milyar dolar) olduğu belirtildi.

        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 0,4, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 0,5 zarar açıkladı.

        Açıklamada, fonun portföy dağılımının, yüzde 72,1 hisse senetleri, yüzde 26 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımları şeklinde olduğu paylaşıldı.

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        Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, değerlendirmesinde, "Hisse senedi yatırımlarımız ilk çeyrekte özellikle teknoloji sektörünün etkisiyle çok güçlü bir getiri elde etti." ifadesini kullandı.

        Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

        Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 72 ülke ve 8 bin 859'dan fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde tutuyor.

        Fonun büyüklüğü, Norveç'te kişi başına 283 bin dolara denk geliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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