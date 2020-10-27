Pandemi döneminin müzik piyasasını çok etkilediğine değinen rapçi, konuyla ilgili şunları söyledi:

Maddi olarak tüm müzik piyasası etkilendi. Sanatçılar bu konuda duyuruda bulunduğu zaman, insanlar sanatçıların geliri düştü diye söylendiğini zannediyor. Ancak müzisyenler telif gelirleriyle bile yeteri kadar para kazanıyorlar.

Burada anlatmak istediğimiz; müzikten birçok insan para kazanıyor. Organizasyoncular, ışıkçılar, sesçiler gibi. Günlük çalışarak para kazanan insanlar var bu sektörde. Kendimiz için değil, onlar için duyuruda bulunuyoruz.