Ancak bu model değişiyor gibi görünüyor. İster önceki nesillere göre daha geç yaşta evlenme eğilimi, ister iş ve okul için seyahat kolaylığı nedeniyle toplulukların büyümesi, hatta çevrimiçi randevulaşma nedeniyle olsun, araştırmacılar çiftler arasındaki genetik benzerliklerin son yıllarda azaldığını buldu. Çalışmanın başladığı 1948'den bu yana birbirini izleyen her nesil birbirine daha az benzemeye başladı.