Bir beyin cerrahından zekanızı artıracak tavsiye! Zihinsel olarak keskin kalmak için en iyi 8 beyin egzersizi
Birçoğumuzun yaşadığı sorunların başında hafıza ile olanlar geliyor. Uzman tavsiyeleriyle beyninizi genç ve güçlü tutmak mümkün.
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Egzersiz yapmayı düşündüğünüzde, muhtemelen ilk düşünceniz, bilişsel işlevinizi geliştirmek için egzersiz yapmak değil, spor salonunda ter atmak olacaktır. Ancak aslında beyninizi çalıştırmanın yolları olduğunu öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz! Beyniniz "yeni uyarılara" yanıt verir ve eğer egzersiz yapmazsanız körelebilir. Yaşlandıkça, eğer aktif kalmazsanız, zihinsel ve fiziksel olarak kötüleşebilir. Sağlıklı fitness alışkanlıkları oluşturmak kadar, zihninizi en iyi durumda kalmak için meşgul etmek de önemlidir.
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Kurul onaylı bir beyin cerrahı Dr. Brett Osborn, "Sağlıklı bir vücut için fiziksel egzersizin gerekli olması gibi, beyin egzersizleri de yaşlandıkça zihinsel çevikliğin ve bilişsel işlevlerin korunmasında önemli bir rol oynar. Yaşlanma sürecinin kendisinin bir dereceye kadar beyinden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Başka bir deyişle, eğer beyniniz daha hızlı yaşlanıyorsa vücudunuz da aynı şekilde yaşlanır. Bu nedenle, beyninize doğru davranırsanız yaşlanmanın ilerlemesini yavaşlatırsınız." diyor.
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Peki çok farklı bir antrenmana hazır mısın? Yaşlandıkça zihinsel olarak zinde kalmak için Dr. Osborn'un beyin egzersizlerini mutlaka deneyin!
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KOKU DUYUNUZU UYARIN
Dürüst olalım: Muhtemelen koku duyunuzu beyninizin ne kadar keskin olduğuyla ilişkilendirmiyorsunuz. Gerçek şu ki, koku alma uyarımı harika bir beyin egzersizidir.
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Dr. Osborn şöyle açıklıyor: "Koku duyunuz beyninizin duygusal merkezleri ve hafıza merkezleriyle doğrudan bütünleşir. Dolayısıyla, koku duyunuzu yeni kokular veya bunların bir karışımıyla uyararak yalnızca duyguyu uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda aynı zamanda anıları oluşturan nörolojik yolları da canlandırıyor ve nörodejeneratif hastalıkların temelini oluşturan nöroinflamasyonu azaltıyor."
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Esansiyel yağları bir atomizerde birleştirerek bunu kolayca başarabilirsiniz. Partnerinizle birlikte yapabileceğiniz eğlenceli bir egzersiz, gözleriniz kapalıyken hangi kokuları algıladığınızı belirlemeye çalışmaktır!
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DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMAK İÇİN BASKIN OLMAYAN ELİNİZİ KULLANIN
Karşı taraftaki beyninizi (çoğu kişi için sağ taraf) zorlamanın mükemmel bir yolu, baskın olmayan elinizi kullanarak dişlerinizi fırçalamaktır! Dr. Osborn şöyle açıklıyor: "Bu, yalnızca lokal olarak değil, beynin tamamında sinaps oluşumunu (nörondan nörona bağlantı) kolaylaştıran beyinden türetilmiş nörotrofik faktörün (BDNF) sentezini teşvik edecektir."
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30 SANİYE BOYUNCA TEK AYAK ÜZERİNDE DENGEDE KALIN
Sadece 30 saniye boyunca tek ayak üzerinde durarak dengenizi test edin . Bu egzersizi her iki bacak için de günde 30 saniye yapın.
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Dr. Osborn, "Bu, beynin vestibüler (denge) merkezlerini çalıştırır" diye açıklıyor. "Bu neden önemli? Bir kişinin bunu yapabilme yeteneği, bırakın ölümü, düşme riskiyle ters orantılıdır. Unutmayın, yaşlı nüfusta travmatik beyin hasarının önde gelen nedeni -açık ara- düşmelerdir. Bunu bir beyin cerrahından alın. uygulama neredeyse yalnızca beyin cerrahisi travmasının yönetimine adanmıştır."
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KUVVET ANTRENMANI YAPIN
Güç antrenmanı birçok nedenden dolayı sağlığınıza faydalıdır, ancak aynı zamanda beyninizi de güçlendirebileceğini biliyor muydunuz?
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Dr. Osborn bize şunu söylüyor: "Ağırlık kaldırmak beyin ve omurilikteki büyük motor yollarını 'aydınlatıyor'. Aynı zamanda BDNF sentezini teşvik ediyor ve kortizol'ü (birincil stres hormonumuz) düşürerek uykuyu kolaylaştırıyor. Ve uyku anıların gerçekleştiği zamandır. Oluşur ve beyin, bilgisayarınızı yeniden başlatmaya benzer şekilde 'rutin bakıma' tabi tutulur. Dolayısıyla uyku, optimum beyin fonksiyonu için kritik öneme sahiptir."
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SPOR PROGRAMINIZA DAYANIKLILIK ANTRENMANINI EKLEYİN
Dayanıklılık antrenmanı genel sağlığınıza zengin bir fayda sağlar. Sadece kalbiniz için iyi değil, aynı zamanda beyninize de fayda sağlıyor. Özellikle dayanıklılık egzersizi, beyninizin ana hafıza merkezleri olan hipokampınızın hacminin korunmasına yardımcı olur.
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Dr. Osborn'a göre, "Beyin için daha sağlam bir 'sinyal' oluşturmak için, kalp atış hızınızı artıracak yeni egzersizler deneyin. Her gün koşu bandında yürümeyi bırakın; bu çok sıkıcıdır; Örneğin, ellerinizde hafif ağırlıklarla kürek çekmeyi veya dışarıda yürümeyi deneyin. Daha dün, yıllardır kullanmadığım tek tekerlekli bisikletime 30 dakika bindim. Harika egzersiz, çünkü 'serbest tekerlek' yok ve sen Sürekli pedal çevirerek aynı anda denge merkezlerinizi harekete geçirin."
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BULMACALARLA BİRAZ EĞLENİN
Bu kelime oyunları dikkatinizi, hafızanızı ve problem çözme yeteneğinizi zorlamanın harika bir yoludur. Ayrıca soyut düşünmeyi de teşvik ederler. Dr. Osborn, "Bu, sanat ve müzik beğenisinin büyük ölçüde benzer şekilde konumlandığı parietal lobları uyarıyor" diye belirtiyor. "Benzer bir bağlamda, boş zamanlarında kitap okumak beyin için sağlıklıdır. Yeni bir şeyler (kelime oyunu) okuyarak buradaki erişiminizi genişletmeye çalışın. Bu, kurgu anlamına gelir veya iş veya finans alanınızla ilgili olmayan bir şey anlamına gelir."
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BİRAZ GÜNEŞ IŞIĞINI İÇİNİZE ÇEKİN
Sade ve basit? Güneş ışığı beyniniz için sağlıklıdır! Aslında Dr. Osborn bunun sirkadiyen ritminize işaret ettiğini ve uyku-uyanıklık döngünüze yardımcı olduğunu söylüyor. Güneş ışığı aynı zamanda vücudunuzdaki D vitamini sentezini de destekler, bu da hem beyninize hem de kemiklerinize fayda sağlar!
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Dr. Osborn, "D vitamini güçlü bir antioksidan ve nöroprotektandır. Ruh halimizi yükseltir ve hastalıklardan ve diğer bedensel rahatsızlıklardan kurtulmamızı hızlandırır" diye açıklıyor. "Florence Nightingale'in hastanelere solaryum entegre etmesinin bir nedeni var. İnsanların 'enerjiyi' güneşten elde ettiğini içgüdüsel olarak biliyordu. Kafa travması geçiren tüm hastalarımın mümkün olan en kısa sürede güneşe çıkmasını ve genellikle güneşliklerini açmalarını tavsiye ediyorum."
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BAĞLANTIDA KALIN VE SOSYAL OLUN
Planlar ve anlamlı sohbetlerle arkadaşlarınızla ve sosyal çevrelerle iletişim halinde olmak, zihninizin çalışmasına yardımcı olur. Aslında sosyalleşme, yüksek yaşam kalitesiyle ve artan refahla doğrudan bağlantılıdır; depresyonun önlenmesinde de etkili olabilir.
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Dr. Osborn, "Bu nedenle 'Mavi Bölge' bölgelerinde sosyalleşmenin kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmamalı " diye belirtiyor. "Yunanistan'ın Ikaria ve Japonya'nın Okinawa kenti gibi 90 yaşındakilerin orantısız sayıda olduğu yerlerde, yaşlı vatandaşlar akşam geç saatlere kadar sosyalleşiyor, dans ediyor ve hayattan keyif alıyor. Ayrıca birçoğu, insani gelişmeyi teşvik etmek için çok kuşaklı evlerde yaşıyor. -insanla etkileşim. Neden? Sosyalleşme insanlığımızın bir parçasıdır. Mavi Bölgelerde yaşayan pek çok yabancı olmayanın kurnazlığının da kanıtladığı gibi, kendimizi iyi hissetmemizi sağlar ve beynimiz için iyidir."
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