TOKSİK BİR İLİŞKİ YÜKSEK TANSİYONA YOL AÇABİLİR

Araştırmalar, stresli ilişkilerin kan basıncının artmasına katkıda bulunabileceğini ve uzun süreli yüksek tansiyona yol açabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, eğer tansiyonunuzu yükselttiği için eşinizi suçladıysanız, 2016 yılında yapılan bir araştırma bu iddianızı güçlendirebilir.

Araştırmanın bir parçası olarak Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, kötü bir evlilikten kaynaklanan stresin eşleri zaman içinde nasıl etkileyebileceğini inceledi. Eşlerinin stresli hissettiklerinde kan basıncının yükselip yükselmediğini ve eşlerini stresli gördüklerinde kan basıncının nasıl tepki verdiğini inceleyerek kan basıncını ana ölçü olarak kullandılar. Ayrıca araştırmacılar karı kocalar arasında herhangi bir fark olup olmadığını da görmek istediler.