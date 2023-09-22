Bu kokular kadınları cezbediyor! İşte erkekleri daha çekici yapan kokular

2008 yılında bir hızlı buluşma etkinliğinde yürütülen bir araştırmada, androstadienon'a (erkek ter bezlerinden gelen) maruz kalan kadınlar, önlerindeki erkekleri daha çekici buldu. Yine başka bir çalışma, steroidal bileşik androstadienon ile kadınların ruh hali ve cinselliği arasında bir bağlantı buldu.

Araştırmada belirtildiği gibi: "Ön kanıtlar, androstadienon'un, belki de çekiciliğin potansiyel eşlerin yüz ve vücut özelliklerine atfedilmesi yoluyla, eş seçiminde de rol oynadığını gösteriyor."