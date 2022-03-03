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Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur ve Emre Kaya yorumu - Güncel Magazin Haberleri

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur ve Emre Kaya yorumu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, dün akşam yakın arkadaşı Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, 2017 yılında boşandığı Merve Boluğur ve Emre Kaya hakkında çıkan 'aşk' iddiaları hakkında konuştu

03.03.2022 - 10:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisi ünlü isimleri bir araya getirdi.

    Objektif karşısında poz veren şarkıcı Murat Dalkılıç, basın mensuplarına "Bu gece sormak istediklerinizi sorun çünkü bir daha asla bu kadar detaylı konuşmam." ifadelerini kullandı

  • "POLEMİK YARATACAK SÖZLER YOK"

    "Pandemide yeni bir şarkı yaptım." diyen Murat Dalkılıç, "Bu yaza damgasını vuracağını düşündüğüm 'İçimdeki Che Guevara' adlı bir şarkı yaptım. Sezen Aksu gibi benim de bu şarkımın içinde 'Adem ile Havva' geçiyor. Sadece benim bu şarkım polemik yaratacak sözler yok ama Sezen Aksu'nun da ne anlatmak istediğini asıl ondan dinlemek lazımdı. Bana göre bu kadar tepki gösterilecek bir durum yoktu. Sezen Aksu gibi birinin ne demek istediğini bunca seneden sonra hepimizin anlıyor olması lazım. Çünkü Sezen Aksu çok büyük bir ozan. Benim şarkımda 10 güne kadar piyasaya çıkar Tarkan'ın şarkısı 'Geççek'i sollar mı bilmiyorum." şeklinde konuştu.

  • "İMZAYA BAĞLI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

    Altı ay önce oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Dalkılıç, "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna "Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ben birisiyle bir imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var her şey yolunda. Evlilik düşünmüyorum Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

  • "HANDE'YLE HİÇBİR DERDİMİZ YOK"

    Üç yıllık birlikteliğin ardından 2020'de ayrılan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda oynanan bir basketbol maçında pişti olmuşlardı.

    Bu konu hakkında da konuşan Dalkılıç, "Ben kendisini görmedim. Denk de gelmedik, siz görüp haber yapmışsınız ben de sizden öğrendim. Görseydim de gayet selamlaşırdık, konuşurduk. Hiçbir derdimiz yok. Eskiye dayalı birbirimize bir hissiyat yok, küslük de yok. O zamandan beri de görüşmedik zaten." ifadelerini kullandı.

  • "EMRE İLE MERVE'YE MUTLULUKLAR DİLERİM"

    Ünlü şarkıcı, eski eşi Merve Boluğur'un yakın dostu Emre Kaya ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara da değindi. Murat Dalkılıç, muhabirlerin, "Emre Kaya, sizin düğününüze gelmişti. Kaya'nın Merve Boluğur ile ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Emre Kaya benim sevdiğim birisidir, Merve de öyle. Mutlu olsunlar isterim. Birbirlerini seviyor ve iyi anlaşıyorlarsa mutlularsa üçünçü bir kişinin kim olursa olsun söyleyecek bir lafı yok bence. Kendilerine çok mutluluklar dilerim. Emre'yi de severim çok iyi bir adamdır  Böyle bir şey varmı yok mu bunu da bilmiyorum ama teyidi alınmasa sormazsınız diye de düşünüyorum.

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