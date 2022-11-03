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Haberler Otomobil MTV'de 2023 zam oranı belli oldu! 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV'de 2023 zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 122.93 olarak açıkladı. Bu oran, bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı olarak kabul edilecek. Dolayısı ile, araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı da şimdilik bu rakam olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 2 bin 927 TL olacak. MTV'deki zam oranı yeni yılda yürürlüğe girmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Giriş: 03.11.2022 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
MTV'de 2023 zam oranı belli oldu! 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), yeni yıl için zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 122.93 olarak açıkladığı, Ekim ayı enflasyon oranı bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı olarak kabul edileceğinden, bu oran MTV'de de yeni yıl zam oranı olacak.

MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de yüzde 122.93 oranında artacak.

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 157 bin 389 bin TL'nin altında olanlar artık 2 bin 927 TL yıllık MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 157 bin 389 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 3 bin 217 TL yıllık MTV ödeyecek.

2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR)

Motor silindir hacmi Vergisiz fiyat (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş <
<1300 cc <157.389 2927 2042 1141 861 304
157.389 - 275.764 3217 2245 1254 950 334
275.764< 3513 2448 1371 1037 361
1301-1600 cc <157.389 5098 3823 2218 1567 602
157.389 - 275.764 5611 4207 2442 1719 658
275.764< 6122 4588 2657 1877 718
1601-1800 cc <394.586 9909 7749 4554 2780 1077
394.586< 10815 8450 4976 3036 1175
1801-2000 cc <394.586 15612 12023 7067 4207 1654
394.586< 17034 13123 7709 4588 1806
2001-2500 cc <492.675 23422 17003 10623 6345 2510
492.675< 25552 18548 11586 6925 2738
2501-3000 cc <986.187 32655 28413 17748 9548 3500
986.187< 35629 30992 19365 10415 3819
3001-3500 cc <986.187 49736 44753 26958 13456 4930
986.187< 54261 48817 29408 14675 5385
3501-4000 cc <1.578.344 78199 67528 39768 17748 7067
1.578.344< 85315 49140 43391 19368 7709
4001 cc < <1.874.284 127995 95978 56843 25548 9909
1.874.284< 139628 104706 62012 27869 10815

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 157 bin 389 TL ile 275 bin 764 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 3 bin 217 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 275 bin 764 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 3 bin 513 TL MTV ödeyecek.

Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 139 bin 628 TL olacak.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

BÜTÇE TEKLİFİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

MTV'deki zam oranı, kısa bir süre önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile gündeme gelmişti.

Bütçe teklifinde, 2023 yılında MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon TL olmasının öngörülmesi, MTV'nin yeni yılda 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64.25 oranında artma ihtimalini doğurmuştu.

Fakat, enflasyon rakamını göre belirlenen yeniden değerleme oranı ise, bu beklentinin iki kat üstünde gerçekleşti.

Bu durum, MTV'deki zam oranın geçmiş yıllarda olduğu gibi düşürüleceği anlamı taşıyor olabilir.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR

Öyle ki, MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.

2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.

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