Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), yeni yıl için zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 122.93 olarak açıkladığı, Ekim ayı enflasyon oranı bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı olarak kabul edileceğinden, bu oran MTV'de de yeni yıl zam oranı olacak.
MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de yüzde 122.93 oranında artacak.
Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 157 bin 389 bin TL'nin altında olanlar artık 2 bin 927 TL yıllık MTV ödeyecek.
Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 157 bin 389 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 3 bin 217 TL yıllık MTV ödeyecek.
2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR)
Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 157 bin 389 TL ile 275 bin 764 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 3 bin 217 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 275 bin 764 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 3 bin 513 TL MTV ödeyecek.
Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 139 bin 628 TL olacak.
Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.
BÜTÇE TEKLİFİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ
MTV'deki zam oranı, kısa bir süre önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile gündeme gelmişti.
Bütçe teklifinde, 2023 yılında MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon TL olmasının öngörülmesi, MTV'nin yeni yılda 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64.25 oranında artma ihtimalini doğurmuştu.
Fakat, enflasyon rakamını göre belirlenen yeniden değerleme oranı ise, bu beklentinin iki kat üstünde gerçekleşti.
Bu durum, MTV'deki zam oranın geçmiş yıllarda olduğu gibi düşürüleceği anlamı taşıyor olabilir.
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR
Öyle ki, MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.
2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.
2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.
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