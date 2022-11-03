Son dakika: Vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranları belli oldu! Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde çıkmıştı. Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı 1984 yılından bu yana açıklanan en yüksek oran. Daha önce en yüksek oran 1994 yılında yüzde 107.6 olmuştu.

Bazı vergiler ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda farklı oranlarda indirme yetkisi bulunuyor. Ancak, trafik cezasında indirim yetkisi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi konusunda yılsonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde, gelecek yıl vergi, harç ve cezalardaki asgari artışlar şöyle olacak:

TRAFİK CEZASINA DİKKAT!

Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın cezaları indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

Bazı trafik cezaları şöyle olacak:

Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)

Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL (1.137 TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL (1823 TL)

(Parantez içi rakamlar 2022 yılına aittir)

PASAPORT HARÇLARI

Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili.

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

6 aya kadar: 689.74 TL (309.40 TL)

1 yıl: 1083.12 TL (452.30 TL)

2 yıl: 1646.11 TL (738.40 TL)

3 yıl: 2338.53 TL (1049.00 TL)

3 yıldan fazla: 3295.70 TL (1478.30 TL)

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN BEDELİ ARTACAK

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732.40 TL’den 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL’den 825.73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL’den 2 bin 489.90 TL’ye yükselecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE OLACAK?

Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO’nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Cumhurbaşkanı geçen yıl yetkisini kullanarak MTV’yi yüzde 25 oranında artırdı.

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmaması halinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

EMLAK VERGİSİ

Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.