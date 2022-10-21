HABERTURK.COM

Yeni yıla çeyrek kala Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki (MTV) zam oranı gündeme geldi. Araç sahiplerinin her yıl 2 taksit şeklinde ödediği MTV'de, 2023 yılında yüzde 60 oranında zam meydana gelebileceği öne sürüldü.

Öyle ki, önceki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nde, 2023 yılı MTV tahsilat tahmini rakamları ortaya çıktı.

Bütçe teklifinde, 2023 yılında MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon TL olmasının öngörülmesi, MTV'nin yeni yılda 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64.25 oranında artma ihtimalini gün yüzüne çıkardı.

Eğer bu zam oranı yasallaşırsa, 2022 yılında 1 yaşını doldurmuş bir motor hacmi en fazla 1.6 litre olan ve vergisiz fiyatı 123 bin 700 lirayı aşan bir otomobil için gelecek yıl 4 bin 393 TL MTV ödenmesi gerekecek. Bu özelliklere sahip bir otomobilin 2022 yılındaki MTV tutarı 2 bin 746 TL olduğundan, söz konusu aracın MTV'si 1 yılda 1647 TL kadar artmış olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENİYOR

Buraya kadar anlattıklarımız, sadece bütçe sunumundaki rakamlara göre yapılan çıkarımlara dayanıyor. Dolayısı ile, MTV'deki zam oranını konuşmak için henüz erken olduğunu bilmek gerek.

MTV'deki zam oranları, birçok vergide olduğu gibi, her yıl Ekim ayı enflasyon oranını esas alan yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Buna göre, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

Yıllık olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, ilgili yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönemin endekslerinin aritmetik ortalamasının, bir önceki yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünerek bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİ İLE DEĞİŞEBİLİR

Fakat bu oran, MTV özelinde Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor.

Örneğin, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23,73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. 2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti. 2021 yılında yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de ise yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün, geçmişte değişen oranları detaylı bir şekilde gösterdiği tablosunu incelemek bu konuda faydalı olacaktır.

Dolayısı ile, 2023'te yine aynı durum yaşanabilir. Fakat, 9 aylık enflasyon oranın yüzde 83.75 olduğu göz önüne alındığında, MTV'de yüzde 60'lık zam oranının yasallaşması sürpriz olmayabilir. Yine de, zam oranı için yeniden değerleme oranını beklemek daha doğru olacaktır.