Motorine indirim geldi
Motorininin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı
Giriş: 31.10.2023 - 07:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 07:55
Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş indirim gerçekleştirildi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.
Bugün benzin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.