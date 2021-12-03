Missafir değerini 15 milyon dolara taşıdı

Kısa/orta vadeli ev kiralama yönetim platformu olarak hizmet veren yerli girişim Missafir, 15 milyon dolar değerleme ile köprü yatırım turunu tamamladığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 2018’in Kasım ayında kurulan Missafir 15’ten fazla platformda profil yönetimi, dinamik fiyatlandırma ve teknolojik altyapılı operasyonel destek hizmeti ile ev sahiplerinin evlerini kiralamalarını sağlıyor. Hizmet verdiği evlerde konuklayanlara ise 7/24 iletişim desteği, konsiyerj ve temizlik gibi hizmetler sunuyor.
2018'de kurulan Missafir 2020’nin ilk yarısında 1.9 milyon dolar, 2020’nin sonunda ise 3 milyon dolar değerleme ile yatırım almıştı.
Girişimin kurucusu Mehmet Yüksel, "Pandemide zorlu günler geçirdik, şu an dahi potansiyelimizin altındayız. Ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen hızlı bir büyüme ile 800 eve ulaştık ve 2021’in ilk 9 ayında bir önceki yıla göre 5 kat büyümeyi başardık" dedi.
Verilen bilgiye göre, Mehmet Onarcan, Altay Tınar, Mehmet Çelikol, Murat Erden, Alper Şener, Çağlan Mursaloğlu, Selahattin Doğan, Bahar Pardorokes, Bilal Kök, Köken Güneş ve Haşmet Güneş gibi önceki yatırımcılarının birçoğunun da katıldığı bu yatırım turunda Agah Uğur, Özgür Günaydın, Hatice Cevher, Sedat Eratalar, Adnan Öcalgiray ve Nezih Üzümcüoğlu da Missafir’in yeni yatırımcıları arasına katıldı.
Girişimin lider yatırımcı Mehmet Onarcan, yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Missafir ekibinin potansiyeline çok inanıyoruz. Turizm sektörünün en derin kriz yaşadığı dönemde bile hızla büyüdü. 2 yıldan kısa bir sürede 3'üncü tur yatırımı kapattık. Köprü yatırım turunda 20 gün gibi kısa bir sürede hedeflediğimizin üstünde bir taleple 550 bin dolar yatırım toplandı. Şimdi önümüzde Seri A var" şeklinde köprü yatırım turunu açıkladı.
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