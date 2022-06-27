ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.