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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam McDonald’s Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak - İş-Yaşam Haberleri

        McDonald’s Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak

        McDonald's Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacağını, önceliğin genç, kadın ve emeklilerden oluşacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:48
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        Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak
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        Kurulduğu 1986 yılından günümüze Türkiye’nin restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre, yaz aylarında 2 bin kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor.

        Konuya ilişkin açıklama yapan McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Büyüme planlarımız kapsamında 8 bini aşan çalışan sayımızı daha da artırmak amacıyla başlattığımız istihdam seferberliğinde bu yaz, gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında işe alım yapacağız” dedi.

        Görsel: McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee
        Görsel: McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee

        "MCDONALD’S TÜRKİYE OLARAK 66 BİN KİŞİNİN YAŞAMINA DOKUNUYORUZ"

        McDonald’s Türkiye’nin 8 bini aşkın çalışanıyla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald’s Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız” şeklinde konuştu.

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