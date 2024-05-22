Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek?

Emeklilere ilk defa 2018 yılında 1.000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ye, geçen yıl bayram öncesi de 2.000 TL’ye çıkartıldı. Bayram ikramiyesi bu yıl ise 3.000 liraya yükseltildi. Emekliler bu yıl Ramazan Bayramı’nda 3.000 lira ikramiye aldılar. Son anda yasa çıkartılarak zam yapılmadığı takdirde emeklilere Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ikramiye ödenecek.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Ramazan Bayramı bu yıl 10 – 12 Nisan tarihlerine denk geldi. 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermiş olanlar Ramazan Bayramı’nda ikramiye alabilirken nisan ayında dilekçe verenler alamadı.

Emeklilik dilekçesini nisan ayında verenler ile 31 Mayıs 24 tarihine kadar verenler ise Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler. Her ne kadar Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine rastlasa da emeklilik dilekçesini haziran ayında verenler ikramiye alamayacaklar.

REKLAM

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödeniyor. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında paylaştırılıyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödeniyor. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini alabildiğinden, bu kişilere 2000 lira ikramiye veriliyor.