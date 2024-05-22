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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek?

        Son anda yeni bir kanun değişikliği ile zam yapılmazsa emeklilere Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiye ödenecek. Nisan ve mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ikramiye almaya başlayacaklar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı...

        Giriş: 22.05.2024 - 07:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 07:55
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        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
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        Emeklilere ilk defa 2018 yılında 1.000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ye, geçen yıl bayram öncesi de 2.000 TL’ye çıkartıldı. Bayram ikramiyesi bu yıl ise 3.000 liraya yükseltildi. Emekliler bu yıl Ramazan Bayramı’nda 3.000 lira ikramiye aldılar. Son anda yasa çıkartılarak zam yapılmadığı takdirde emeklilere Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ikramiye ödenecek.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ramazan Bayramı bu yıl 10 – 12 Nisan tarihlerine denk geldi. 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermiş olanlar Ramazan Bayramı’nda ikramiye alabilirken nisan ayında dilekçe verenler alamadı.

        Emeklilik dilekçesini nisan ayında verenler ile 31 Mayıs 24 tarihine kadar verenler ise Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler. Her ne kadar Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine rastlasa da emeklilik dilekçesini haziran ayında verenler ikramiye alamayacaklar.

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        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ

        Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödeniyor. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında paylaştırılıyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödeniyor. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini alabildiğinden, bu kişilere 2000 lira ikramiye veriliyor.

        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye verilecek.

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        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARA TEK DOSYADAN ÖDEME YAPILACAK

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek oranda aylık aldığı dosya üzerinden tek ikramiye alabilecek.

        Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        Emekli veya hak sahiplerinin haziran ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

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        #EMEKLİ İKRAMİYESİ
        #Emeklilikte Yaşa Takılanlar
        #eyt
        #kurban bayramı
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