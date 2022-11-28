Matrah artışı beklentilerin altında kaldı

Otomotiv sektöründe uzunca bir süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi, geçtiğimiz hafta yapılan sürpriz bir düzenleme ile yürürlüğe girdi.

Böylece, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin daha önce 1 Aralık olarak duyurduğu ÖTV değişikliği, beklenen tarihten 1 hafta önce yapılmış oldu.

ÖTV'ye yapılan yeni ayar ile, vergi dilimleri değişmeden korunurken, ÖTV dilimlerini belirleyen matrah, yani araçların vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı. Böylece, 594 bin TL'den daha ucuz olan otomobillerin alt ÖTV dilimlerine geçişinin önü açıldı.

Yeni düzenleme, çoğunluğu A ve B segmentte yer alan onlarca yerli ve ithal modelin fiyatlarını da yüzde 20'ye kadar düşürmüş oldu.

Fakat, ÖTV'de yapılan güncelleme her ne kadar bazı modellerde indirime sebep vermiş olsa da, güncellemenin boyutu sektördeki beklentilerin altında kaldı.

ÖTV GÜNCELLEMESİ NE DEĞİŞTİRDİ? ÖTV ESKİ MATRAH ESKİ FİYAT YENİ MATRAH YENİ FİYAT 45% 120.000 ₺ 205.320 ₺ 184.000 ₺ 314.824 ₺ 50% 150.000 ₺ 265.500 ₺ 220.000 ₺ 389.400 ₺ 60% 175.000 ₺ 330.400 ₺ 250.000 ₺ 472.000 ₺ 70% 200.000 ₺ 401.000 ₺ 280.000 ₺ 562.000 ₺ 80% 200.001 ₺ 425.000 ₺ 281.000 ₺ 595.000 ₺

Öyle ki, yılbaşından bu yana araç fiyatlarındaki artışın yüzde 50'nin üstüne çıkması, sektörde matrahlarda yapılacak artışın en az yüzde 100 oranında olması gerektiği kanaatini oluşturmuştu. Matrahlardaki artış oranı ise beklentilerin aksine yüzde 53'ü geçmedi.

Beklentilere paralel olarak matrahlar yüzde 100 oranında artırılmış olsaydı, 594 bin TL yerine, fiyatı 850 bin TL'nin altında kalan otomobillerin yüzde 80'lik dilimden alt ÖTV dilimlerine geçişinin önü açılacak ve böylece alt vergi dilimlerindeki model sayısı da artacaktı.

'MÜŞTERİLERİN VE SEKTÖRÜN BEKLENTİSİNİN GERİSİNDE KALDI'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, matrah güncellemesi ile, birkaç model dışında alt vergi dilimine düşen araç olmadığını vurguladı.

Bozkurt, Ağustos 2021 tarihinde yapılan matrah güncellemesinden önce yaklaşık 50 farklı modelin yüzde 80’lik dilimin altında kaldığını hatırlatarak, "O tarihten itibaren döviz kurunda yaklaşık yüzde 90 oranında bir artış olması, buna ilaveten dünya genelindeki enflasyon sebebiyle üretim fiyatlarındaki artışların da maliyetlere yansıması ile, uzun zamandır neredeyse tüm modellerin en yüksek dilim olan yüzde 80’lik dilime giriyor olması, matrahlarda acil bir güncelleme beklentisine yol açmıştı" dedi.