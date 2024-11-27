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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Kızıl: "Maden suyu fiyatları sektörün değerini yansıtmıyor" - İş-Yaşam Haberleri

        MASUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Kızıl: "Maden suyu fiyatları sektörün değerini yansıtmıyor"

        Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Kızıl, bir cam şişe gazlı içeceğin fiyatının 25 TL olduğunu belirterek," Doğal maden sularımızın fiyatı bunun dörtte biri seviyesinde. Bu fiyatlandırma politikalarında sektörün değerinin yeterince yansıtılamadığını gösteriyor. Çevresel açıdan avantajlı olan cam şişede sunulan doğal maden sularının fiyatlarının en az diğer gazlı içeceklerin yarısı seviyesinde olması gerektiğine inanılmaktadır" dedi

        Giriş: 27.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:55
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        "Maden suyu fiyatları sektörün değerini yansıtmıyor"
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        Türkiye’de kişi başına düşen yıllık maden suyu tüketimi 2023 yılında yaklaşık 14 litre oldu. Sektör kaynakları son yıllarda bu tüketimin artış eğiliminde olduğunu söylüyor.

        2023 yılında doğal maden suyu ve meyve aromalı maden suyu kategorilerinde toplam 1,2 milyar litre tüketim yapılırken, bu hacmin yüzde 65’ini sade maden suyu, yüzde 35’ini ise meyve aromalı maden suyu oluşturdu.

        GEÇEN YIL 200 MİLYON DOLAR MADEN SUYU İHRAÇ EDİLDİ

        Türkiye'nin maden suyu ihracatının, 2023 yılında 200 milyon dolar olarak geçekleştiğini söyleyen Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Kızıl, “Maden suları, mineral yoğunlukları ve doğal yapıları sayesinde özellikle sağlık bilincine sahip tüketiciler için önemli bir ihracat ürünü. Ancak sektör, yüksek enerji maliyetleri ve ulaşım sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu sorunların çözümü, ihracatın artırılmasında kritik bir rol oynayabilir” dedi.

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        Uluslararası rekabet açısından Türkiye’nin doğal kaynak zenginliğiyle avantajlı bir konumda bulunduğunu anımsatan Kızıl, “Ancak lojistik, ruhsat süreçleri ve sürdürülebilirlik yatırımları gibi alanlarda iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında talep gören Türk maden suları, bu bölgelerdeki sağlıklı yaşam trendlerinden faydalanarak ihracat hacmini artırma potansiyeline sahip” şeklinde konuştu.

        “DOĞAL MADEN SULARI GAZLI İÇECEKLERİN DÖRTTE BİRİ FİYATINDA”

        Sektörün sorunlarına da değinen Kızıl şunları söyledi:

        “Bir kafede çay fiyatı 10 TL’den başlarken, markette bir cam şişe doğal maden suyu yaklaşık 7 TL’ye satılmaktadır. Bu, fiyatlandırma politikalarında sektörün değerinin yeterince yansıtılamadığını gösteriyor. Bugün bir cam şişe gazlı içecek 25 TL iken, doğal maden sularımızın fiyatı bunun dörtte biri seviyesinde. Ayrıca, çevresel açıdan avantajlı olan cam şişede sunulan doğal maden sularının fiyatlarının en az diğer gazlı içeceklerin yarısı seviyesinde olması gerektiğine inanıyoruz."

        "OKULLARDA MADEN SUYU SERBEST OLMALI"

        "Türkiye gibi doğal maden suyu kaynağı zengin bir ülkede, okullarda maden suyu serbest olmalı. Mevcut durumda, okullarda sadece meyve, yüzde 100 meyve suyu, su ve maden suyu gibi sağlıklı içeceklerin serbest olması gerektiği düşünüyoruz. Ayrıca, meyve aromalı maden suları ve meyve sulu maden sularının, gençlerin magnezyum ve bikarbonat gibi mineralleri doğal yolla almasını sağlıyor.”

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