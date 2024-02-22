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Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da hareket eden, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi.

MAKİNE DAİRESİNE ULAŞILDI DHA'da Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Özel eğitimli dalgıçlarla SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, batık geminin makine dairesine ulaşıldı.

6 GÜN SONRA CANSIZ BEDENE ULAŞILDI Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (49) cansız bedeni bulundu. Olaydan 6 gün sonra cesedine ulaşılan Tutuk, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

AİLESİNE VİDEO GÖNDERDİ Hüseyin Tutuk'un, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını belirtip, o anları kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu, gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Hüseyin Tutuk için memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Tutuk'un babası Mahmut Tutuk (67), kardeşi Remzi Tutuk (38), eşi Filiz Tutuk (36) ve kızı Esmanur Tutuk'un (10) katıldığı cenazede, babası ve kardeşi taziyeleri kabul etti. Hüseyin Tutuk, Urganlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 GÜN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ Annesinin 2,5 yaşındayken terk ettiği iddia edilen Hüseyin Tutuk'u babasının büyüttüğü öğrenildi. Rüzgar gülü imal eden ABD'li firmada çalışan Tutuk'un, kızı Esmanur'a iyi bir gelecek ve yaşam sunmak için denizciliği tercih ettiği, Batuhan A gemisinin ise denizcilik sektöründeki ilk görev yeri olduğu ve 4 gün önce çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

"İHMALİ OLANLARIN SORUŞTURULMASINI İSTİYORUM" Oğlunun acısını yaşadığını söyleyen Mahmut Tutuk, "Gemide çalışan yağcı ayrılınca yerine oğlum işe girmiş. Saat 23.30 gibi gemi arızalanıyor. Gemiyi çalıştırmak için sahibi uğraş vermiş. Oğlum eşine, durumlarını gösteren bir video göndermiş. Saat 07.30 gibi ise Sahil Güvenlik'e 'Batıyoruz' diye ihbar yapılmış. Sonrasında gemi, su alıp batmış zaten. Dün saat 15.30 sıralarında oğlum Hüseyin, makine dairesi yakınında bulundu. Orada bile çalışma yapmışlar. Devlet bütün gücüyle onları bulmak için seferber oldu" dedi.

"ALDIĞI ARSAYA EV YAPTIRACAKTI" Oğlunun geçen ay aldığı arsaya ev yaptırmak için gemide çalışmaya başladığını da belirten baba Tutuk, "Şimdi bir şey diyemiyoruz. Yüce Rabb'imin takdirine bırakıyoruz. Onun tecellisi. Her şeyi kabulümüzdür. Başka bir şey diyemeyeceğim" diye konuştu.

"SORUMLULAR ORTAYA ÇIKSIN" Eşini kaybeden Filiz Tutuk ise "Acımız büyük. İhmali olan kişilerin soruşturulması ve araştırılmasını istiyorum. Çok söyleyeceklerim var ama boğazımda düğümlenip kalıyor. Bütün sorumlular ortaya çıksın. Çocuğum ve benim vebalim tüm suçluların üzerine olsun" dedi.

BİR TEK ÇOCUĞU VARDI Hüseyin Tutuk'un tek çocuğu Esmanur Tutuk ise "Babama, 'Gitme' dedim ama dinlemedi. 'Sizin için çalışacağım, para toplayıp araba alacağım' dedi" diyerek ağladı.

DEPREMZEDE ARKADAŞINA DESTEK OLDU Yakınları tarafından yardımsever olduğu da ifade edilen Hüseyin Tutuk'un, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra depremzede asker arkadaşı Abdurrahman Özyiğit ve ailesini bir süre Manisa'daki evlerinde ağırladıkları, sonra Kahramanmaraş'a dönen arkadaşlarını bu yıl da ziyarete gittikleri belirtildi. 4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama! Haberi Görüntüle Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu! Haberi Görüntüle Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek! Haberi Görüntüle 6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi! Haberi Görüntüle Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu! Haberi Görüntüle