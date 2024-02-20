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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmara'da batan kargo gemisinde son dakika: Batuhan A gemisinin 5 mürettebatı aranıyor! - Güncel haberler

        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!

        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar da katıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmaları anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:40
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        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
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        Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan çalışmalara 571 personel katılıyor.

        SAS KOMANDOLARI DA ARAMAYA KATILIYOR

        AA'da yer alan habere göre kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından da 4 dalgıç destek veriyor.

        30 DALGIÇ, 5 DENİZCİYİ ARIYOR

        SAS komandolarının gelmesiyle gemiye dalış yapan dalgıç sayısı 30'a yükseldi. Ayrıca bölgedeki balıkçı gemileri de kendilerine belirlenen alanlarda tarama yaparak çalışmalara katıldı.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemiyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "SAS komandolarından 4 dalgıç geldi. Geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapacak. Toplam 30 dalgıcımız oldu.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dışında. Onlar da sahile yakın yerlerde, balık çiftliklerinde, endişe duydukları kuytu olan yerlere dalıyorlar. Onlar 20 metreye kadar dalabiliyorlar" dedi.

        BALIKÇI TEKNELERİ DA ARIYOR

        Arama çalışmalarına balıkçıların da destek verdiğini vurgulayan Demirtaş, "Balıkçı teknelerine görev paylaşımı yapıldı. Herkese bir bölge verildi. Herkes şu an alanını tarıyor. Tekneler kıyıdan 3.5 mil açıkta arama yapıyorlar" diye konuştu.

        15 ŞUBAT'TA BATMIŞTI

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

        GEMİ BATIĞI TABANA OTURMUŞ

        Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

        ZEYNEP'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

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