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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Marmara'da batan geminin 2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!

        Marmara'da batan geminin 2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!

        Marmara'da batan kargo gemisi Batuhan A'nın 6 personeline ulaşmak için dün yapılması planlanan dalış hazırlığı hava muhalefeti ve TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle nedeniyle gerçekleşmemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bugün batığa dalış yapacağı öğrenildi. Dalış hazırlığı yapılırken, kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin de gemide olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Karacabey'in kuzeyinde, 4 mil açığında battığı ihbarı alınan Batuhan A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde 705 personelimizle devam etmektedir" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:05
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        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
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        Marmara'da, önceki gün sabah saat: 06.32'de "acil yardım" sinyali veren ve 3 metrelik dalgalara teslim olan kargo gemisi Batuhan A.'nın kayıp 6 personelini bulmak için çalışmalar sürüyor.

        2 MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENİ GEMİDE TESPİT EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre dalış hazırlığı yapılırken; kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

        HAVA MUHALEFETİ DALIŞA ENGEL OLMUŞTU

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, 51 metre derinlikte, 6 mürettebatı ve bin 250 ton mermer tozu yükü ile batan 53 yıllık gemiye dalış yapılması dün saat: 17.00'de olumsuz hava koşulları ve TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle nedeniyle iptal edilmişti.

        BATIK GEMİNİN GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLMİŞTİ

        Batığı tespit edilen ve düz bir şekilde görüntüsü saptanan gemide olduğu düşünülen personel için sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçlarının dalış hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        "705 PERSONELİMİZLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan Batuhan A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde 705 personelimizle devam etmektedir" ifadesini kullandı.

        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor! Haberi Görüntüle
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
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