Son dakika haberi Marmara'da gemi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
Bursa'da, Marmara Adası'ndan dün akşam saat: 20.00 sıralarında yük alan ve Gemlik'e seyre başlayan 69 metrelik Batuhan A isimli kuru yük gemisi, Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında alabora oldu. Sabah 06.32'de acil durum sinyali veren ve 07.12'de sinyali kesilip batan gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgede dalgaların boyunun 3 metreyi bulduğu bildirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından batan kargo gemisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur" denildi. 53 yaşındaki geminin, 3 yıl önce karaya oturduğu ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
TAHLİSİYE BOTLARA GÖNDERİLDİ
AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
"6 MÜRETTEBAT İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.
"BÖLGEDE DALGALARIN BOYU 3 METRE"
Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.
Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanlığı tarafından batan kargo gemisiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Marmara Denizi'nde İmralı Adasının güney batısında 69 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır.
Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir.
Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.
"GEMİYE AİT BULGUYA RASTLANMADI"
Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır.
"HELİKOPTER KALKIŞ YAPAMADI"
Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur.
Kıyı emniyeti genel müdürlüğüne ait Kegk 6 ve Kıyem 4 isimli hızlı can kurtarma botları olay mahaline ulaştı, arama çalışmalarına başladı. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir."
53 YAŞINDAKİ GEMİNİN İKİNCİ VUKUATI
Marmara'da batan Batuhan A.'nın, 1971 yılında inşa edildiği ve 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıktı.
2 Nisan 2021'de Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı geminin, Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.