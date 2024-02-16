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Bursa'da, Marmara Adası'ndan önceki gün akşam saat: 20.00 sıralarında bin 250 ton mermer tozu yük alan ve Gemlik'e seyre başlayan 69 metrelik Batuhan A. isimli kuru yük gemisi, dün sabah Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında battı.

PERSONELİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI DHA'da yer alan habere göre dün sabah 06.32'de acil durum sinyali veren ve 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için 275 personelle çalışma başlatıldı. Geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulunmuştu.

53 YAŞINDAKİ GEMİ "YORGUN" ÇIKTI 53 yaşındaki kuru yük gemisinin, 3 yıl önce karaya oturduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın ardından batık gemi, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikte tespit edildi. Kayıp personele ulaşılması için dalış yapılacağı bildirildi.

ARANAN 6 MÜRETTEBAT Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, mürettebat ile mobil iletişim kurulamadığı belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir" denildi. 6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi! Haberi Görüntüle