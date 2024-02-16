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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını sahilden takip eden ailelerin, endişeli bekleyişi sürüyor.

İKİNCİ KAPTANIN OĞLU KONUŞTU AA'da yer alan habere göre geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın (69) oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere, olayı dün amcasından öğrendiğini söyledi.

"BABAMI ARADIM ULAŞAMADIM" Buna başta inanamadığını belirten Uyanık, "Babamı aradım ancak ulaşamadım. Bir süre evde bekledik ama sonra Karacabey'e geldik. Kaymakam Bey yanımıza gelerek bizimle konuşma yaptı, sağ olsun ilgilendi. Devlet görevlileri bizimle ilgileniyor" dedi.

"MÜDAHALE SÜRECİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILSIN" Uyanık, kaptanın acil yardım çağrısında bulunmasından sonra ilk anlardaki müdahale sürecine ilişkin araştırma yapılmasını istedi. Babasının eski denizcilerden olduğunu dile getiren Uyanık, şöyle konuştu:

"BABAM HEP 'BU GEMİ BATACAK' DİYORDU" "Gemicilikten kaptanlığa yükselmişti, en az 40 yılı var. Babamla en son 3-4 gün önce iletişim kurmuştum. Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu. Ben 'bırak' diyordum ancak babam mesleğini seviyordu, dolayısıyla bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu."

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Görüntüleme cihazlarıyla geminin enkazına ulaşılmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor. DÜN SABAH SAATLERİNDE BATTI Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. BOŞ CAN SALI BULUNMUŞTU "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor! Haberi Görüntüle