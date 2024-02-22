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Marmara'da, 15 Şubat'ta yakalandığı fırtınanın ardından batan "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından Zeynep Kılınç (33) ve Hüseyin Tutuk'un (49) cansız bedenlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmalarda, dalışların koordinasyonu "TCG Akın Gemisi"nden sağlanıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIR, ELLE ARAMA YAPILIYOR DHA'da yer alan habere göre de kaptan köşkü, güverte ve kamaralar bir kez daha arandı ancak sonuç alınamadı. Çalışmalar makine dairesinde yoğunlaştırılırken, dalgıçlar görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle arama yapıyor.

51 METRE DERİNLİKTE DENİZ TABANINA OTURDU AA'da yer alan habere göre denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi'ndeki görevliler ise İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve taramalarını sürdürüyor.

SAS KOMANDOLARI DA ARAMAYA KATILIYOR Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekipleri, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.

KARACABEY'İN 4 MİL AÇIĞINDA BATTI Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

İKİ CANSIZ BEDEN BULUNMUŞTU Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un (49) cesedi bulunmuştu. Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!" Haberi Görüntüle 4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama! Haberi Görüntüle Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu! Haberi Görüntüle Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek! Haberi Görüntüle 6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi! Haberi Görüntüle Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu! Haberi Görüntüle