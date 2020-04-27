Naime Sert nsert@haberturk.com

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, ilk online basın toplantısını haber sitelerinin ekonomi birimi yöneticileriyle yaptı. CarrefourSA’nın 52 ilde 638 marketi, 9 deposu ve 10 bin 584 çalışanıyla hizmet verdiğini belirten Kartallıoğlu mal tedariğinde sorun olmadığını söyledi. Müşteri talebi bir anda çok yoğunlaştığı için zaman zaman sıkışma olduğunu, sürecin başında herkes 10’ar 20’şer paket aldığı için makarnada kısa süreli kesinti yaşandığını kaydeden Kartallıoğlu, şu anda da limon tedariğinde sıkışma olduğunu aktardı. ''Türkiye 4-5 ayda tüketmesi gereken limonu şu anda tüketmiş durumda. Devlet ihracat yasağı getirdiği için arz sıkıntısı öngörmüyoruz'' dedi.

‘SEKTÖR OLARAK İYİ BİR SINAV VERDİK’

Ambalaj malzemelerinde bir darboğaz yaşandığını ancak bu konuda da önlemler alındığını kaydeden Kartallıoğlu ''Karışık bir resim var ama Türkiye’de ABD ve Avrupa’daki gibi raflar boşalmadı. Sektör olarak şimdiye kadar iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum’’ diye konuştu.

‘SEPET ORTALAMASI 2 KATINA ÇIKTI’

Son bir ayda sepet başına yapılan ödeme tutarlarının 2 kata yakın büyüdüğünü aktaran Kartallıoğlu, ''Ancak müşteri sayısı 4’te 1, 1.5 oranında azaldı. Frekansı düştü müşterinin, eskiden 2-3 günde 1 market gören müşteriler artık haftada ya da 10 günde 1 geliyor. Her geldiğinde yüklü alışveriş yapıyor’’ dedi.

'SAÇ BOYASINA TALEP ARTTI'

Ürün tercihlerinin sürekli değiştiğini kaydeden Kartallıoğlu, 10 Mart’ta ilk vaka açıklandığında bakliyat ürünlerine hücum olduğunu, 16 Mart’ta okulların tatil edilmesiye elektronik segmentte artış yaşandığını söyledi. Kartallıoğlu ''Elektronik tarafında özellikle küçük ev aletleri, telefon, bilgisayar – tablet, aksesuar grupları, Nisan ayında yüzde 35’lik bir büyüme gösterdi’’ dedi. Ramazan ayının başlamasıyla süt ürünleri ve kahvaltılıklara talebin arttığını söyleyen Kartallıoğlu şöyle konuştu:''Evde daha fazla vakit geçirilmesi dolayısıyla et, balık, meyve sebze ve süt ürünlerinin alışverişinde yüzde 50’ye varan bir artış gözlemledik. Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz. Gıda dışı tarafında ise çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan-at eldiven gruplarının içinde bulunduğu ev düzeni kategorisinde 2 kat artış yaşandı. Bunların yanı sıra saklama kapları, yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları gibi mutfak ihtiyaçları da yaklaşık yüzde 30 büyüdü. Evcil hayvanları olanlar da alışverişlerini artırdılar, bu grupta da yüzde 55’lik bir artış yaşadık. ''

Kartallıoğlu 21 Mart'ta berber ve kuaförlerin kapanmasının ardından son haftalarda evde saç traşı yapabilecek minik aletlere ve saç boyalarına talebin çok arttığını belirtti.

'GÜNLÜK GÖNDERİM KAPASİTEMİZ 5 KAT ARTTI'

Koronavirüs nedeniyle market alışverişleri internete taşınırken, sipariş teslim tarihleri 5-6 güne uzadı. Kartallıoğlu’na en yakın teslimatın neden 6 gün sonraya uzadığı da soruldu. Koronavirüs salgını ile birlikte Carrefoursa.com’da ve Online Market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğinin yüzde 100’den fazla artış gösterdiğini, mobil uygulama indirmelerinin 5 kart arttığını ve ziyaretçilerin yüzde 80’inden fazlasının mobil cihazlardan giriş yaptığını dile getiren Kartallıoğlu, şöyle konuştu: ''Carrefoursa.com’da günlük gönderim kapasitemiz, 5 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Süreç doğrultusunda kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman dilimi yaratmak için çalışıyoruz.’’

Kartallıoğlu, ABD'deki gibi saatlik çalışma sisteminin siparişlerin ulaştırılmasında kullanılıp kullanılamayacağı sorusu üzerine mevcut yasaların buna izin vermediğini, değişmesi için başvuruda bulunduklarının söyledi.

'150 MAĞAZADA ALO SİPARİŞ HİZMET NOKTASI VAR'

Şu anda önceliklerinin ciro değil müşteri ve çalışanları sağlıklı tutabilmek olduğunu belirten Kartallıoğlu, salgınla birlikte çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak adına kamu bilinciyle çalıştıklarının altını çizdi. Kutay Kartallıoğlu, salgınla birlikte marketlerde sağlık çalışanları için özel kasa açmaya başladıklarını, CarrefourSA Kart kullanan sağlık çalışanlarına da kasada yüzde 5 indirim sağladıklarını sözlerine ekledi. Kartallıoğlu, Carrefoursa.com’da 60 yaş üzerindekiler ile sağlık çalışanları için öncelikli teslimat uygulaması başlattıklarını dile getirdi. “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına hizmet ağımızı genişleterek “Alo Sipariş” hizmet noktasını 150’den fazla mağazada hizmete çıkardık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını gün içerisinde kapılarına teslim edebiliyoruz.

‘MÜŞTERİNİN YARISI FİZİKİ MAĞAZAYA GERİ DÖNMEZ’

Salgın sonrasında müşterilerin en azından yarısının fiziki mağazaya dönmesine beklemediklerini aktaran Kartallıoğlu ‘’Hazırlığımızı buna göre yapıyoruz’’ dedi. Kartallıoğlu'nun verdiği bilgiye göre dijitalin cirodaki payı yaklaşık 2 katına çıktı, yüzde 2’den 4'e çıktı.

'350 KİŞİ İSTİHDAM ETTİK, RAKAM KATLANABİLİR'

Son 1 ayda 350 kişi istihdam ettiklerine aktaran Kartallıoğlu, Teknosa’dan gelen 150 kişi ile toplam 500 yeni istihdam sağladıklarını, bu rakamı 1000 kişiye çıkarabilecejkerini söyledi. 150 TeknoSA çalışanı bir süre marketlerde görev almaya başlamıştı.

'LEZZET ARASI RESTORANLARI PAKET SERVİSE BAŞLADI'

Kutay Kartallıoğlu, Lezzet Arası Restoranları’nın Ramazan döneminde paket servis hizmeti vereceğini açıkladı. İstanbul Lezzet Arası Restoranları ile başlayan hizmet yakında Bursa, Adana, Mersin ve İzmir Lezzet Arası Restoranlarında da geçerli olacak. Seçenekli olarak hazırlanan Lezzet Arası Ramazan menüsünün fiyatı 39.90 TL.

Türkiyeden bağımsız değiliz personel ve depoda vaka çıkabiliyor. Bir mağazamızda vaka çıktı, mağazanın tüm personelini 14 gün izne gönderdik. Ertesi gün mağazayı tamamen yeni bir ekiple açtık.

'TEDARİKÇİLERİMİZİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tedarikçilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ödemelerini vadesi dolmasa bile erkenden yapıp onları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Elektronik Finansman Sistemi'miz var. Tedarikçilerimiz alacaklarını sistemde görüp bunları yine bizim pazarlığını yaptığımız bankalarla çok güzel faiz oranlarından erkenden tahsil edebiliyor.

'ÖNCELİĞİMİZ OPERASYONUN DEVAM ETTİRİLMESİ'

CarrefourSA'nın 2019 yılı net dönem zararı 343.1 milyon TL olmuştu. Kartallıoğlu'na bu zararın nedeni ve salgın sürecinin karlılığa etkisinin ne olacağı da soruldu. Önceliklerinin operasyonun devam ettirilmesi olduğunu belirten Kartallıoğlu, hedeflerinin maksimum sayıda müşteriye hizmet verebilmek olduğunu kaydetti. Zararlarının finansman giderinden kaynaklandığını söyleyen Kartallıoğlu, kur farkı ve faiz zararları olduğunu, bir yandan banka kredilerini azaltmaya çalıştıklarını aktardı. Faizlerdeki düşüşün kendilerine yardımcı olacağını öngördü.

'MARKETLER KESİNTİSİZ ÇALIŞMALI'

Kartallıoğlu'na marketlerin çalışma saatlerindeki değişiklikleri ve hafta sonu 31 ilde kapalı olmalarını nasıl değerlendirdiğini sorduk.''Marketlerin kesintisiz çalışması gerektiğine inanıyoruz'' diyen Kartallıoğlu yönetiminde yer aldıkları Gıda Perakendecileri Derneği'nin de bu konuda çalışmada bulunduğunu ve talepleri ilettiğini söyledi. Kartallıoğlu şöyle devam etti: ''Hafta sonu kapamaları veya dur-kalk'lar maalesef vatandaşımızda paniği tetikliyor veya hafta içinde açıkken çok daha fazla bir yığılma getiriyor. Bunun Avrupa ve ABD'deki gibi yönetilebileceğini düşünüyoruz. Çin'de Wuhan'da bile market zincirleri kapatılmadı, en azından e-ticaret operasyonları açık kaldı. En azından e-ticaret operasyonlarının hafta sonlarında açık kalması gerekir diye düşünüyoruz. İlk sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde, apansız ilan edildiği için mağazalarımız içerisinde çok fazla taze sebze meyve ürünleri zayi oldu. Bu işi koordinasyonlu götürebilirdik. ''

'HIZLI TESLİMAT GİRİŞİMLERİNİN BİZDEKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE ULAŞABİLMESİ İÇİN EFOR SARF ETMESİ GEREK'

Hızlı teslimat girişimleri de sepet ortalamalarının arttığını söylüyor. Kartallıoğlu'na e-ticaret platformunda bu uygulamalarla rekabeti nasıl değerlendirdiği de soruldu. ''Rekabet iyidir'' diyen Kartallıoğlu iki tarafın da birbirini geliştireceği görüşünde. Altyapısı güçlü olanların avantajlı olduğunu belirten Kartallıoğlu ''Onların bizdeki ürün çeşitliliği ve fiyat skalasına gelebilmesi için oldukça fazla efor sarf etmeleri lazım. Onların avantajı ise daha hızlı olmaları. Canınız birşey istiyorsa seçeceğiniz platform belli, haftalık ev ihtiyacı için seçeceğiniz platform belli. Bizim e-ticaret platformumuzda 20 bin kalem mal var. Onlarda 2-3 bin. Bizim de onların süratine ulaşabilmemiz için çok daha farklı şeyler yapmamız lazım. Biz aynı hızlı dağıtım işine gelmek istiyoruz. Pandemiden önce ekstra kurye ücretiyle 45 dakikada dağıtım yapabiliyorduk. Yığılmadan dolayı askıya aldık bu hizmeti. Orta vadede iki farklı model birbirine gittikçe yakınsayacak.''

'DÜNYA GENELİNDE BAZI MAL GRUPLARININ FİYATI ARTACAK'

Kurdaki artış fiyatlara yansıyacak mı? Bunu mal gruba bazında incelemek gerektiğini belirten Kartallıoğlu, dünyada talebin artarken arzın azaldığına dikkat çekti. Kurun artmasının yurtdışından gelen ara mallara da etki ettiğini kaydeden Kartallıoğlu dünya genelinde bazı mal gruplarının fiyatlarının artacağını öngördü. Kartallıoğlu, Türkiye'nin fiyat sevilerini belli noktada tutmak için önlem aldığını vurguladı.

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