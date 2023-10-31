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        Haberler Ekonomi Para Madeni 5 TL tedavüle girdi - Para Haberleri

        Madeni 5 TL tedavüle girdi

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 lira değerindeki madeni hatıra paralara ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:15
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        Madeni 5 TL tedavüle girdi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

        Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

        Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

        Tebliğ, 29 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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