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LUNA COİN SON DAKİKA | Luna coin ne kadar, kaç tl? Terra Luna coin yükselir mi? Luna coin neden düştü, ne kadar düştü?

Kripto para piyasalarında deprem! Luna coin ne kadar, kaç TL? Luna coin yükselir mi, ne olur?

Luna coin, yaşanan karalama olayları ve piyasalarda oluşturulan korku ortamıyla birlikte düşüşe geçti. Terra Luna coinde yaşanan sert düşüş Bitcoin piyasalarında da düşüşe neden oldu. Kripto para piyasalarıyla ilgilenen yatırımcılar “Luna coin ne kadar kaç TL? Luna coin yükselir mi, ne olur?” sorularına yanıt aradı. İşte, 16 Mayıs kripto para piyasalarında son durum…

16.05.2022 - 12:28 | Güncelleme: KRİPTO PARA

  • Luna coin ne kadar, tekrar yükselir mi? soruları kripto para piyasasında yaşanan çöküşün ardından gündeme geldi.  Terra Lunadaki sert düşüş piyasalarda deprem etkisi yaratırken Bitcoin ve altcoinlerde çöküşe neden oldu. Geçtiğimiz günlerde 100 dolarları gören Luna coin bir haftalık bir sürede 40 sente kadar geriledi. İşte, 16 Mayıs Terra Luna yorumu ve son dakika rakamları…

  • LUNA COİN SON DAKİKA YORUMU

    LUNA coin piyasalarında gözlemlenen sert düşüş, Bitcoin piyasalarında da düşüşü beraberinde getirdi.  Terra Luna Coinde gerçekleşen sert düşüşün ardından UST'yi 1 dolara sabitlemek çözümlerden biri.

  • LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NE OLUR?

    LUNA coin piyasalarında sert düşüş gözlemlenirken, milyonlarca LUNA dip seviyeden alıcı bulacak. Bu sürecin ne kadar süre devam edeceği hakkında net bir bilgi yok ama LUNA coin’in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği söylenebilir.

  • LUNA COİN NE KADAR, KAÇ TL?

    Sert düşüsün ardından kripto para piyasalarınında deprem etkisi yaratan Luna coin fiyatı 18,54 lira seviyelerinden işlem görüyor.

  • TERRA LUNA COİN KAÇ DOLAR?

    Geçtiğimiz günlerde 100 dolar seviyelerini gören Terra Luna 0,60 dolara kadar gerilemişti. Dip seviyeye gerileyen Luna coin şu anda 1 dolar seviyesinde ilerliyor.

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