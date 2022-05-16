Luna coin ne kadar, tekrar yükselir mi? soruları kripto para piyasasında yaşanan çöküşün ardından gündeme geldi. Terra Lunadaki sert düşüş piyasalarda deprem etkisi yaratırken Bitcoin ve altcoinlerde çöküşe neden oldu. Geçtiğimiz günlerde 100 dolarları gören Luna coin bir haftalık bir sürede 40 sente kadar geriledi. İşte, 16 Mayıs Terra Luna yorumu ve son dakika rakamları…