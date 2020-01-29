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İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways'in ardından Alman havayolu şirketi Lufthansa da Çin'e uçuşlarını durdurdu. British Airways bu sabah İngiltere'nin koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e adaları haricinde mecbur olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından Çin'e yaptığı tüm uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

Endonezyalı havayolu şirketi Lion Air, Koreli Seoul Air de Çin uçuşlarını tamamen durdurmuştu. Finlandiya merkezli havayolu Finnair, Nanjing ve Beijing Daxing havalimanlarına yaptığı uçuşları Mart ayı sonuna kadar durdurdu. Chicago merkezli havayolu United , ABD'den 1-8 Şubat tarihleri arasında Beijing, Hongkong ve Shanghai'ye gerçekleştirilmesi planlanan 24 uçuşun yeterli talep olmaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Air Canada'dan 28 Ocak tarihinde yapılan açıklamada Çin'e yapılan bazı uçuşların beklenen talebe ulaşılmaması sebebiyle iptal edildiği bildirildi. Hong Konglu havayolu Cathay Pacific 30 Ocak'tan Mart sonuna kadar Çin anakarasına gerçekleştirilecek uçuş kapasitelerinin hükümet kararı ve pazar talepleri doğrultusunda kademeli olarak yarıdan aza indirileceğini açıkladı.

ABD YÖNETİMİ DEĞERLENDİRİYOR

Bu arada ABD basını da artan ölümler sebebiyle Beyaz Saray'ın Çin'e uçuşları durdurmayı değerlendirdiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını bildirdi. CNBC, Trump yönetiminin havayolu şirketlerine uçuşları her an durdurmaya hazırlıklı olmalarını söylediğini ifade etti.