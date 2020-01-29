Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çin'de ortaya çıkan ve etki alanını her geçen gün genişleten koronavirüs salgını, gözleri Çinli turistlere çevirdi.

Son yıllarda Çin pazarını mercek altına turizm sektörü, Çin'de yapılan tanıtım ve reklam yatırımlarının karşılığının ise 2020'de alınacağını öngörüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2019'un Ocak-Kasım döneminde Çin'den 403 bin 739 turist Türkiye'ye geldi.

Tatil için Türkiye'yi tercih eden Çinli turist sayısının 2018 yılının tamamında 369 bin 952 ve 2017 de yıl boyunca 221 bin 407 olduğu göz önüne alındığında, yıllar içinde Çin'den Türkiye'ye karşı talebin azımsanmayacak oranda arttığı ortaya çıkıyor.

Çin'den gelen turist sayısı Yıl Turist sayısı 2017 221 bin 407 2018 369 bin 952 2019* 403 bin 739 * Ocak-Kasım

Çin'in çoğu bölgesinden Türkiye'ye direkt uçuşların başlaması da bu tabloda etkili olurken, özellikle son dönemde yılda 1 milyon Çinli turist hedefi ise sektörde yüksek sesle konuşulan bir hedef haline gelmişti.

Fakat, virüs salgının patlak vermesi nedeniyle Çin'den yurtdışına yönelik tüm turların iptal edilmesi, bu hedefin gerçekleşmesinin şimdilik pek mümkün olmadığını gösteriyor.

Neticede, yakın bir zamana kadar Çin'den daha çok turist çekmek için ülkeyi mercek altına alan turizm sektörü, bugünlerde koronavirüs salgınının seyrini takip ediyor.

Öyle ki, Çinli turistin gelmemesinin yaşatacağı ekonomik kaybın, tatil için Çin yerine farklı lokasyon arayışlarına giren yabancı turist ile kapatma seçeneği sektörün gündemine gelmiş durumda.

Bu noktada, Rusya’da turizm şirketlerinin virüs nedeniyle Çin’e yönelik bilet ve tatil paketi satışlarını durdurması, Çin'e gidemeyen Rus turistin rotayı Türkiye'ye çevireceği yönünde beklenti yarattı.

'KAPODAKYA VE İSTANBUL'DA YÜZDE 50 KAYIP VAR'

Sektörde yaşanan son gelişmeleri sorduğumuz Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Çin’den dünyaya yılda yaklaşık 200 milyon turistin çıktığını vurguladı.

Eresin, "Bunun yılda 450 bin civarı Türkiye'ye geliyor. Doğal olarak Türkiye dahil tüm dünya turizminde çok büyük bir kayıp olacaktır. Ancak dünya genelinde etkisi Türkiye’den çok daha fazla olacaktır. 3 Şubat’a kadar süren dönemde, Çin’in yılbaşı döneminde çok fazla Çinli turist geliyordu. Bu akış şu anda durmuş durumda. Özellikle Kapadokya ve İstanbul’da turistik anlamda yüzde 50’ye varan bir kayıp yaşanıyor" dedi.

Çin hükümetinin Çin dışına paket turlara 1 ay boyunca yasak getirdiğini de hatırlatan Eresin, "Bu süre sonradan uzatılabilir. Ticari seyahatlerde ise herhangi bir kısıtlama yok. Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin’e ait özel bir havayolu firması tarafından düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri zaten durdurulmuştu. Fakat, Çin'in diğer şehirlerinden ülkemize yapılan seferlerde herhangi bir aksama veya iptal söz konusu değil" bilgisini paylaştı.

'ŞU AN İÇİN ERTELEME YOK'

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise, gelişmelerin etkisini ölçmek için henüz erken olduğunu belirterek, "Salgının ne kadar süreceğini bilmiyoruz, takipteyiz" dedi.

Rusya'dan Çin'e giden turist sayısının bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken Onaran, "Buradaki potansiyel bize dönebilir. Geçmişte bunu yaşadık. Rusya'dan Mısır'a yapılan uçuşların durdurulduğu dönemde, Mısır'a giden Rus turistlerin 1 milyonu Türkiye'ye gelmişti. Ruslar Türkiye'yi seviyor. Şimdi ise, Çin'e giden Rus turistlerin önemli bir kısmı Türkiye'yi tercih edebilir" diye konuştu.

Türkiye'den Çin'e yapılan turlar ile de açıklamalarda bulunan Onaran, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşların bir süre beklemesi gerekebileceğini de kaydetti.

Ali Onaran, "Çin'e yapılan turlarda şuan için bir erteleme yok. Süreci takip ediyoruz. Fakat, tehlikenin boyutuna göre turları erteleyebiliriz" dedi.

Çinli turistlerin Türkiye'de en çok Kapadokya bölgesini ziyaret ettiğini de belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Onaran, "Türkiye'ye Çinli turistlerin gelmemesi halinde durumdan en çok Kapadokya bölgesi etkilenir. Sahil kesimlerinde çok fazla Çinli turist olmaması sebebiyle kıyılarda olumsuz bir durum yaşanmaz" ifadesini kullandı.