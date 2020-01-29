29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavinüs salgını, teknoloji dünyasının en önemli yıllık etkinliklerinden olan Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC) de harekete geçirdi.
24-27 Şubat tarihlerini arasında İspanya’nın Barcelona kentinde GSM Birliği (GSMA) tarafından düzenlenecek olan MWC 2020 için ekstra önlemler alınmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak GSMA, koronavirüsün MWC Barcelona 2020 üzerindeki potansiyel etkilerini izleyip, değerlendirdikleri açıkladı.
GSMA’dan yapılan duyuruda, “Etkinliğe katılacak olanlara, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer sağlık otoriteleri tarafından virüsün daha fazla yayılmasını önleme ve bunlara karşı koruma önlemleri almaları için duyurulan yönergeler ve protokolleri uygulamalarını şiddetle teşvik ediyoruz” denildi.
İŞTE ALINAN ÖNLEMLER
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dünya genelinde 750’den fazla operatörün üyesi olduğu GSMA, 4 gün sürecek ve 100 binden fazla ziyaretçinin katılması beklenen MWC 2020’de koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri ise şöyle sıraladı:
- GSMA, Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Çin hükümeti, İspanyol sağlık yetkilileri ile polis ve sağlık birimlerinin tüm sağlık önerilerini ve protokollerini dikkatlice takip edecek ve bunlara uyacak.
- GSMA, etkinlik sırasında ve etkinlik sırasında yerinde destek için ek tıbbi personel sağlayacak.
- GSMA, etkinliğin gerçekleştirileceği tüm mekanlarda yeterli sanitasyon ve hijyen ürünleri sağlamak ve şehir yönetiminin önerileri doğrultusunda diğer faaliyetleri uygulamak için Fira de Barcelona ile birlikte çalışacak.
- GSMA, MWC Barcelona'ya seyahat edemeyecek katılımcıları, GSMA yöneticileri veya müşteri destek ekibi aracılığıyla destekleyecek.
ÇİN’DEN 200 FİRMA VE 7 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR
Her yıl Barcelona’da düzenlenen MWC’ye bu yıl 190’dan fazla ülkeden 100 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkinlikte Çinli firmaların ağırlığı sözkonusu ki GSMA yönetimini de ekstra önlemler almaya iten de bu.
MWC 2020’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu yıl etkinlik için 200’den fazla Çinli firma Barcelona’ya gelecek. Bu yıl 2 binden fazla katılımcı firmanın yer alması beklenen MWC 2020’de toplam katılımcı şirketlerin yine yüzde 10’u Çin’den.
MWC’nin 2019 yılı rakamlarına bakıldığında etkinlik katılımcılarının yüzde 16’sının Asya-Pasifik bölgesinden İspanya’ya geldiği görülüyor. Ülke bazında ise yine toplam katılımcıların yüzde 6’sı Çin’den gelmiş. Diğer bir deyişle 2019’da 109 bin 674 kişiyi ağırlayan MWC’de, bu ziyaretçilerin 7 bine yakınını doğrudan Çin’den gelenler oluşturmuş.
YERLİ OTOMOBİL DE ORADA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
MWC 2020’ye Türkiye’den ise 27 firma katılacak. Bunlar arasında Turkcell, ULAK, Vestel, Netaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO),Etiya, Airties ve Defne gibi kurum ve kuruluşlar yer alıyor.
Etkinliğin gerçekleştirileceği Fira de Barcelona’da 4. Hall’da yerini alacak olan Turkcell, ortakları arasında yer aldığı ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobili de Mobil Dünya Kongresi’nde sahneye çıkaracak.
Konuyla ilgili olarak Turkcell’in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, “Arabamızı Barselona’ya götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız hep beraber” açıklamasında bulunmuştu.
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