28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavinüs, teknoloji devlerini de alarma geçirdi. Apple Çin’deki üretim planlarını revize etmeye hazırlanırken, Huawei, geliştirici konferansını erteledi.
Çin’in en büyük elektronik üreticilerinden Xiaomi, korona virüsünün yayılmasını yavaşlatabilmek için Çin'deki fiziksel mağazalarını birkaç gün boyunca kapatacağını açıkladı. Sosyal ağ Facebook ile oyun donanımı üreticisi Razer da salgın nedeniyle çalışanlarına “Çin’e gitmeyin” uyarısı yaptı.
APPLE
Apple'ın 2020'nin ilk yarısında üretimini yüzde 10 artırma planlarının, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle sapabileceği ifade edildi. Nikkei Asian Review’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple'ın çoğu Çin'de üretim yapan anlaşmalı tedarikçi firmalardan 2020'nin ilk yarısında 80 milyon iPhone sipariş ettiği belirtildi.
Şirket, eski iPhone modellerinden 65 milyon adet, Mart'ta lansmanını yapacağı daha uygun fiyatlı modelinden de 15 milyon sipariş etti. Apple, iPhone SE2 adını alması beklenen bu yeni modelin üretimine Şubat ayında başlamayı planlıyordu.
Ancak Nikkei’nin haberine göre, Şubat'ın üçüncü haftası başlaması beklenen seri üretim koronavirüs salgını nedeniyle ertelenebilir.
Koronavirüsle ilgili artan endişelerin ABD çip ve teknoloji üretici şirketlerinin hisselerinde gerilemeye neden olmasıyla Apple hisseleri dün yaklaşık yüzde 3 kayıpla kapandı. Şu ana kadar 10’den fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüsünün, Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 12 modelinin üretim planlarını etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belirsizliğinin koruyor.
XIAOMI
Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgınının teknoloji dünyasındaki etkileri Apple ile de sınırlı kalmadı. Çinli teknoloji devi Xiaomi, koronavirüsünün yayılmasını azaltabilmek için Çin'deki fiziksel mağazalarını birkaç gün boyunca kapatacağını duyurdu.
Bu kapsamda Çin’in en büyük elektronik üreticilerinden Xiaomi’nin ülke genelindeki fiziksel mağazaları 28 Ocak 2020'den 3 Şubat 2020'ye kadar kapalı olacak. Şirket, bu süre zarfında alışveriş yapmak isteyen müşterileri için online mağaza ve uygulamalarının kullanılmasını tavsiye etti.
HUAWEI
Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Çinli Huawei de virüs salgını nedeniyle, merkezi Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ertelendiğini duyurdu. Buna göre 11-12 Şubat tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleştirileceği duyurulan HDC Cloud 2020 etkinliği 27-28 Mart’ta gerçekleştirilecek.
Koronavirüsünün yarattığı endişe dünya geneline yayılırken, sosyal ağ Facebook da tüm çalışanlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahatini kısıtlamaya başladı. Şirket, yakın zamanda Çin'den dönen çalışanlara ise evden çalışmalarını tavsiye etti.
RAZER
ABD merkezli oyun aksesuarları üreticisi Razer’ın sözcüsü de şirket çalışanlarının Çin’e seyahatlerini gözden geçirdiklerini ve Çin’deki ofislerindeki çalışanlar için de evden çalışmayı önerdiklerini açıkladı.
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