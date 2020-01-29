Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Çin'de Vuhan kentinde "gizemli hastalık" ya da "gizemli zatürre" adlarıyla ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor. Dünyada bazı büyük havayolu firmaları koronavirüs salgınının ardından Çin'e olan bazı uçuşlarına ara verme kararı aldı.

Türkiye'nin de ana kapıları olan havalimanlarında koronavirüs tedirginliği yaşanırken, özellikle yurt dışından gelen ve giden yolcuların koruma önlemi olarak maske alması satışlarda ciddi artışa sebep oldu.

"ÇEKİK GÖZLÜ TURİSTLER BİZ ÇİNLİ DEĞİLİZ DİYOR"

Habertürk'e konuşan İstanbul Havalimanı'nda İnternational Eczane görevlisi Ersan Osmanoğlu, "Türkiye'nin ana kapısı havalimanları. Burada çalışanlar da tedirginler. Son günlerde özellikle maske satışlarında artış var. Çekik gözlü turistler biz Çinli değiliz dedikten sonra alışveriş yapıyor. Maske satışlarında yüzde 60'lara varan ciddi oranda bir artış oldu. En çok satılan ürünler maske, anti bakteriyel mendiller, el jelleri ve diğer hijyen ürünleri." dedi.

"KENDİ VATANDAŞIMIZ DAHA ÇOK MASKE ALMAYA BAŞLADI"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Nuray Eczanesi Görevlisi Tansu Ülger ise, "Son zamanlarda maske satışlarında ciddi artışlar var. Maske dışında insanlar en çok koruyucular, el dezenfektanları, anti bakteriyel mendilleri tercih ediyor. Özellikle vatandaşlarımız daha çok maske almaya başladı." diye konuştu.