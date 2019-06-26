LinkedIn uygulaması daha çok iş dünyasında kullanılan Facebook tarzı bir yazılım olmakla birlikte Üniversite öğrencilerinde kullandığı bir sosyal ağ olarak bilinmektedir. Günümüzde dijitalleşen dünyada kendine yer bulan LinkedIn uygulaması hakkında detaylı bilgi ve LinkedIn ağ genişletme ve daha fazlası sizlerle...

LINKEDIN UYGULAMASI

LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformudur. Aralık 2002'de kurulan LinkedIn'in web sayfası 5 Mayıs 2003'te kullanıma açıldı. 2006 yılında 20 milyon kez görüntülenen LinkedIn, Haziran 2013'te ise 200 farklı ülkeden 200 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaştı. LinkedIn sitesi, aralarında Türkçenin de bulunduğu 20 dilde hizmet vermektedir. 13.06.2016 tarihinde 26.2 milyar dolara Microsoft tarafından satın alındığı açıklandı. Son yıllarda iş verenler de iş ilanları için kariyer siteleri yerine sıklıkla bu platformu tercih etmeye başlamışlardır.

LINKEDIN UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

LinkedIn uygulaması Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan program Web Browser'den de aratarak kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

LINKEDIN PROFİL OLUŞTURMA

Linkedin profil oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki profil resmi kullanımıdır. Profil resminiz kaliteli ve çözünürlük konusunda iddalı olmak zorunda. Profil oluştururken mail konusunda dikkatli olun. Unutulan şifrelerde mail önem arz edecektir. Google Play ve App Store'den giriş yaptıysanız korkmanıza gerek yok uygulama sürekli şifrenizi sizden istemeyecektir.

LINKEDIN DENEYİM OLUŞTURMA

Linkedin'de önemli hususlardan biri olan öz geçmiş sizinle bağlantıya geçebilecek kişilere yön verecektir. Linkedin'de CV'ye göre ve iş tecrübenize göre size otomatik bağlantı önerecektir. Gittiğiniz okullar, yaptığınız projeler, etkileşim kurduğunuz şirketler sizin yol haritanızı çizecektir. Linkedin'de deneyim kısmında gözükecek olan bilgiler sizin kimliğinizi yansıtacaktır. Sergilenen yetenekler, girişimcilikler, eğitim durumunuz profiliniz için çok önemlidir.

LINKEDIN HASTAG TAKİBİ

Tüm sosyal ağlarda olduğu gibi Linkedin ağındada hastag çok önemlidir. Diğer sosyal ağlardan farkı bir hastag sistemi olan Linkedin'in kayıt etme özelliği bulunmaktadır. İlgi alanınızı hastag olarak kaydedip tüm güncellemeleri ve farklı haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.

LINKEDIN PREMİUM ÖZELLİĞİ

Linkedin'de Premium özelliği bulunmaktadır. Aylık belirli bir ücret karşılığında İş insanlarına özel olarak panel vermektedir. Artısı ne diye soracak olursanız; Şirketlerin aradığı özellikleri görebilme, günlük sınırsız bağlantı kurabilme, hızlı bir şekilde iletişim kurabilme, profilinizi inceleyen kişileri görüntüleme gibi farklı özelliklere sahip olabilirsiniz. Linkedin uygulamasını daha önce hiç kullanmamış olan kullanıcılara özel bir aylık ücretsiz olarak Premium özelliği sunmaktadır.