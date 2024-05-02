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        Haberler Ekonomi Borsa Lila Kağıt talep topluyor! Lila Kağıt hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Lila Kâğıt talep topluyor! Lila Kâğıt hisse fiyatı ve lot dağılımı

        Halka arz takvimine eklenen Lila Kâğıt, 30 Nisan'da talep toplamaya başladı. BİST kodu LILAK olarak belirlenen firma 120 milyon lot dağıtacak. İşte, Lila Kâğıt hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve hissenin satıldığı bankalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:39
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        • 1

          Mayıs ayında halka arz olmaya hazırlanan Lila Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. talep toplamaya devam ediyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 120 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın halka arz büyüklüğü 4.48 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Lila Kâğıt hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri...

        • 2

          LİLA KÂĞIT HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

          Lila Kâğıt hisse fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.

        • 3

          LİLA KÂĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Lila Kâğıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          LİLA KÂĞIT KAÇ LOT VERİR?

          Lila Kâğıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak.

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          - 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

        • 5

          LİLA KÂĞIT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Yakında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin katılım endeksine uygun.

        • 6

          LİLA KÂĞIT NE ZAMAN BİST'TE İŞLEM GÖRECEK?

          Firma 3 Mayıs Cuma günü talep toplama sürecini bitirecek. BİST'te işlem görme tarihi, talep toplama sürecinden sonra açıklanacak.

        • 7

          LİLA KÂĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolubank A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Colendi Menkul Değerler A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

          Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Teb A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 8

          LİLA KÂĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?

          Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

          Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

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