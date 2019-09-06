06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
LG Electronics (LG) Berlin'deki IFA 2019'da çoklu görevler için tasarlanan yeni G serisi akıllı telefonu olan LG G8XThinQ ile çift ekranlı telefonu LG Dual Screen’in geliştirilmiş yeni versiyonunu tanıttı.
İlk olarak Barselona'da düzenlenen MWC 2019'da tanıtılan ilk LG Dual Screen’in yeni sürümünde 2.1 inçlik kapak ekranı da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeye gidildi. Telefondaki ekstra ekran, kullanıcıların ekranı açmaya gerek kalmadan saat, tarih, pil şarj durumu, bildirimler ve diğer faydalı bilgileri kontrol etmelerini sağlıyor.
İlk LG Dual Screen iki farklı açıdan görüntüleme sunarken, yeni LG Dual Screen, bir dizüstü bilgisayar gibi herhangi bir açıda görüntüleme imkanı sağlayan yeni bir 360 Freestop menteşe kullanıyor.
LG’nin en yeni G serisi akıllı telefonu olan LG G8XThinQ da LG Dual Screen’de olduğu gibi 6.4 inç ekrana sahip. Ekrandaki parmak izi sensörü ile çift ekran arkaya katlanmış olsa da LG G8XThinQ kilitlenebiliyor ve kilidi açılabiliyor. G8XThinQ'deki telefon ekranında yer alan ortam ışığı sensörü, görüntü ayrıntılarını kişiselleştirmek ve göz yorgunluğunu azaltmak için kontrastı ayarlıyor.
32 MP'LİK ÖN KAMERA
1.6μm sensörlü 32 MP’lik ön kamerası olan LG G8XThinQ’daki “Reflektör Modu”, karanlık ortamlarda kullanıcıların daha net portreler elde etmelerini ve kullanıcıların aydınlatma rengini ruh hallerine veya tercihlerine göre ayarlamasını sağlıyor.
Yeni LG G8XThinQ içindeki AI Eylem Çekimi ile cihaz nesnelere odaklanırken, saniyenin 1/480 hızı ile çekim hareketini algılayabiliyor.
4K çözünürlükte çekim de yapabilen LG G8XThinQ ve yükseltilmiş LG Dual Screen, dördüncü çeyrekte sonunda ABD ve diğer önemli pazarlarda satışa sunulacak.
LG G8XThinQ’nun özellikleri
Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform
Ekran: 6.4-inch 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)
Hafıza: 6GB RAM / 128GB / microSD (up to 2TB)
Kamera: Arka: 12MP Standard (F1.8 / 1.4μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F2.4 / 1.0μm / 136˚) Ön: 32MP Standard (F1.9 / 0.8μm / 79˚)
Pil: 4000mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Ebat: 159.3 x 75.8 x 8.4mm
Ağırlık: 192g
Ağ: 3G / 4G LTE-A
Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)
Biyometri: In-Display Fingerprint Sensor
Renk: Aurora Black
Diğer: Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance / FM Radio
LG Dual Screen’in özellikleri
Ekran: 6.4-inch 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)
Kapak Ekranı: 2.1-inch Mono
Ebat: 165.96 x 84.63 x 14.99mm
Ağırlık: 134g
Contact Type: USB
Katlanma Şekli: 360 Freestop Hinge
Renk: Aurora Black
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