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HaberlerTeknolojiLG G8XThinQ ve LG Dual Screen tanıtıldı, işte özellikleri

LG yeni G serisi ve yeni çift ekranlı akıllı telefonunu tanıttı

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, Almanya’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’da yeni G serisi akıllı telefonu ile yenilenen çift ekranlı telefonunu sergiledi. İşte LG G8XThinQ ve LG Dual Screen’in özellikleri...

06.09.2019 - 11:46 | Güncelleme: HABERTURK.COMTeknoloji
LG çift erkan

LG Electronics (LG) Berlin'deki IFA 2019'da çoklu görevler için tasarlanan yeni G serisi akıllı telefonu olan LG G8XThinQ ile çift ekranlı telefonu LG Dual Screen’in geliştirilmiş yeni versiyonunu tanıttı. 

İlk olarak Barselona'da düzenlenen MWC 2019'da tanıtılan ilk LG Dual Screen’in yeni sürümünde 2.1 inçlik kapak ekranı da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeye gidildi. Telefondaki ekstra ekran, kullanıcıların ekranı açmaya gerek kalmadan saat, tarih, pil şarj durumu, bildirimler ve diğer faydalı bilgileri kontrol etmelerini sağlıyor.

İlk LG Dual Screen iki farklı açıdan görüntüleme sunarken, yeni LG Dual Screen, bir dizüstü bilgisayar gibi herhangi bir açıda görüntüleme imkanı sağlayan yeni bir 360 Freestop menteşe kullanıyor.

LG’nin en yeni G serisi akıllı telefonu olan LG G8XThinQ da LG Dual Screen’de olduğu gibi 6.4 inç ekrana sahip. Ekrandaki parmak izi sensörü ile çift ekran arkaya katlanmış olsa da LG G8XThinQ kilitlenebiliyor ve kilidi açılabiliyor. G8XThinQ'deki telefon ekranında yer alan ortam ışığı sensörü, görüntü ayrıntılarını kişiselleştirmek ve göz yorgunluğunu azaltmak için kontrastı ayarlıyor.

32 MP'LİK ÖN KAMERA

1.6μm sensörlü 32 MP’lik ön kamerası olan LG G8XThinQ’daki “Reflektör Modu”, karanlık ortamlarda kullanıcıların daha net portreler elde etmelerini ve kullanıcıların aydınlatma rengini ruh hallerine veya tercihlerine göre ayarlamasını sağlıyor. 

Yeni LG G8XThinQ içindeki AI Eylem Çekimi ile cihaz nesnelere odaklanırken, saniyenin 1/480 hızı ile çekim hareketini algılayabiliyor.

4K çözünürlükte çekim de yapabilen LG G8XThinQ ve yükseltilmiş LG Dual Screen, dördüncü çeyrekte sonunda ABD ve diğer önemli pazarlarda satışa sunulacak. 

LG G8XThinQ’nun özellikleri

Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform

Ekran: 6.4-inch 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)

Hafıza: 6GB RAM / 128GB / microSD (up to 2TB)

Kamera: Arka: 12MP Standard (F1.8 / 1.4μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F2.4 / 1.0μm / 136˚) Ön: 32MP Standard (F1.9 / 0.8μm / 79˚)

Pil: 4000mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Ebat: 159.3 x 75.8 x 8.4mm

Ağırlık: 192g

Ağ: 3G / 4G LTE-A

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

Biyometri: In-Display Fingerprint Sensor

Renk: Aurora Black

Diğer: Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance / FM Radio

 

LG Dual Screen’in özellikleri

Ekran: 6.4-inch 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)

Kapak Ekranı: 2.1-inch Mono

Ebat: 165.96 x 84.63 x 14.99mm

Ağırlık: 134g

Contact Type: USB

Katlanma Şekli: 360 Freestop Hinge 

Renk: Aurora Black

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