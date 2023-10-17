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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği

        Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, ABD'de hızlanan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:06
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        Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

        Söz konusu görüşmelerin İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes olabileceği ihtimalini artırmasıyla piyasalarda risk iştahı güçlenirken, varlık fiyatlarını da etkilediği görülüyor.

        Tahvil piyasalarında azalan risk algısıyla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,75'e çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri de sözle yönlendirmelerine devam etti.

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        Dün, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz artırımlarının büyük ihtimalle biteceği ve veriler aksini göstermezse Bankanın faiz oranlarını sabit tutması gerektiğine dair ifadelerini tekrarladı.

        Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, Fed New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 4,6'ya düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

        Analistler, söz konusu verinin ABD ekonomisinde talebin zayıfladığı yönünde okunduğunu kaydederek, azalan enflasyonist baskıların Fed'in şahin politikalarının sonuna yaklaştığı beklentisini güçlendirdiğini ifade etti.

        Bununla birlikte dikkatlerin açıklanacak olan bilançolara çevrildiğini aktaran analistler, bugün Bank of America, Goldman Sachs, Lockheed Martin ve Johnson & Johnson gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini bildirdi.

        Yeni günde emtia fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkarken, dünyanın en büyük bakır üreticilerinden Rio Tinto'nun 3. çeyrekte beklentileri aşan üretimi ve Çin ekonomisine yönelik endişelerin güçlü kalmasıyla bakırın libresi 3,5185'le 4 Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etti.

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        Analistler, bakırın geniş kullanım alanı nedeniyle piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik sinyallerinin önemli olduğunu kaydederek, bugünkü düşüşte artan arzın önemli rol oynamasına karşın dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivitenin bakırdaki düşüş eğiliminde etkili olduğunu aktardı.

        Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.915 dolardan işlem görürken, analistler, merkez bankalarından gelen güvercin sinyallerin satış baskısını sınırladığını bildirdi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,9 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,6 değer kaybederek 88,7 dolarda dengelendi.

        Öte yandan, bugün ve yarın Pekin'de düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ile yapacağı olası açıklamalar yakından takip ediliyor.

        Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,93, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı açıklamada, gerekmesi halinde bankanın ek önlemler almaktan çekinmeyeceğini belirtirken, analistler, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının ECB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını hatırlattı.

        PETROL FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

        Avrupa basınında çıkan haberlere göre ECB Başkanı Christine Lagarde'nin, Euro Bölgesi maliye bakanları ile yaptığı toplantıda, enflasyonist etkiler nedeniyle petrol fiyatlarını yakından izlediklerini söylediği anımsatıldı.

        Analistler, söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak emtia fiyatlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

        New York borsasındaki alış ağırlıklı seyir yeni yünde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin'in konut sektörüne ilişkin endişeler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

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        Analistler, Çin'de yarın açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktararak, Pekin'de düzenlenen olan 3. Kuşak ve Yol Forumu'ndan gelecek haberlerin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artış gösterdi.

        Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybıyla günü 7.934,56 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 27,8609'dan tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,9000 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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