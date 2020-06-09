Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısının dünya genelinde 7 milyon 200 bine yaklaşması ve hayatını kaybedenlerin 400 bini aşmasına karşın ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik devam ediyor.
Kovid-19 salgınına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi ile yükseliş trendinde hareket eden borsalarda, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi kar satışlarının da etkili olduğu görülüyor.
ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının da etkisiyle pay piyasalarında yükseliş eğilimi devam ederken, Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.
New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,70, S&P 500 endeksi yüzde 1,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.
Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sonrası borsalarda düşüşler görüldü. Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyeti "benzersiz biçimde" daralttığını belirten Lagarde, ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini bildirdi.
Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.
Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.
Yurt içinde, üst üste 13 günlük rekor yükseliş serisini dün sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı. Dün 6,7883'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7840 seviyesinde yatay seyrediyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yarınki Fed kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,70-6,80 bandının öne çıktığını kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri
12.00 Avro Bölgesi, ilk çeyrek GSYH
17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı
17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya satış ve stokları
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