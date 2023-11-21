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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Anadolu coğrafyasına ruh veren her karışına ümit veren büyük Türk milletidir. Vatana adını veren millettir. Devlete adını veren millettir. Milletin adı Türk'tür.

"İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA ÇOK ACİL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Çevremizde yanan ateşi söndüremezsek çatımızın tutuşmasını engelleyemeyiz. Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. İsrail ve Filistin arasında acil ateşkesin olması için daha kaç çocuğun hayatını kaybetmesi lazımdır. İnsana dair ne varsa bombalanıyor. Gazze'de her saat başı 6 çocuk hayatını kaybetmektedir.

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İsrail'e siyasi omuz veren ülkeler ağırlaşan katliam tablosundan sorumludur. İsrail orantısınız, onursuz ve ahlaksız saldırılarına derhal son vermelidir. İsrail ve Filistin arasında çok acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. ABD ve AB İsrail'e verdiği desteği kesmelidir. Büyük İsrail projesine yatırım yapanlar ya Nil'in ya da Fırat'ın sularında boğulmaya müstahaktır.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni yüzyılı kavrayan ve kuşatan sistemsel başarısını somutlaştırmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin barış, huzur ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Sistemin üzerine gölge düşürmek bizatihi milletimize saldırıdır. Bu sistem gelip geçici değildir. Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmeli.

"BUGÜN DE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır. 50+1 hususunda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım.

Siyasi hayatımız boyunca kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Yük aldık yük olmadık.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE DİYALOĞUMUZ HASBİDİR"

Dedikodu çarkınız bize yetmez. Bundan size ekmek çıkmaz. Kimse aramıza giremeyecektir. Bilmeyen varsa tekrar hatırlatayım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile diyalogumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir. Saygı ve sevgi temellidir. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bahse konu açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında tezvirat ve tefrika imal eden fırsat düşkünü meczuplara prim vermeyiz, bunları adam yerine koymayız.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN DEVAMINDAN YANAYIZ"

Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden yanayız. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur. Bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçimlerde başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Burayı da dikkatlice dinleyin; kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Sanıyorum herkes mesajı aldı ve anladı."