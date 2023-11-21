Türkan Şoray'a 'Onur Nişanı'

"ONUR DUYUYORUM"



Şoray ise yaptığı açıklamada, Onur Nişanı'nın ilk Türk iş birliği örgütü olan TÜRKSOY tarafından verilmesinden dolayı onur duyduğunu ve kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.



Fotoğraflar: AA, İHA