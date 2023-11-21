REKLAM advertisement1

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, son dönemlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) yaşanan asansör kazaları hakkında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, KYK yurtlarında yaşanan asansör kazaları hakkında konuştu.

Asansörlere karekod uygulamasının getirildiğini söyleyen Bakan Bak, "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak" diye konuştu.

REKLAM

MÜHENDİSLER İNCELEME BAŞLATTI

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendislerin görevlendirildiğini açıklayarak, "Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı" dedi.

SORUŞTURMALAR

Asansör kazaları sonrası başlatılan soruşturmalar hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Aydın’daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor.

Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor."