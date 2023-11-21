Galler - Türkiye maçı muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip oluyor. Ay-yıldızlılar lider geldiği deplasmandan lider dönmek istiyor. Stefan Kuntz sonrasında A Milli Takım'ı ayağa kaldıran Vincenzo Montella da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.
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A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.
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HEDEF LİDERLİK!
EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.
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Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.
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Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.
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Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.
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MUHTEMEL 11
UĞURCAN
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ZEKİ
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OZAN
- 11
ABDÜLKERİM
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FERDİ
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- 13
KAAN
- 14
İSMAİL
- 15
İRFAN CAN
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- 16
KENAN
- 17
KEREM
- 18
BARIŞ ALPER
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