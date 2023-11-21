İstihdamdaki 100 kişiden 23'ü kamuda

Kamudaki toplam istihdam 5.1 milyonu aştı
Türkiye'de kamu sektöründe işçi, memur olarak çalışanların toplam sayısı 5.1 milyon kişiyi aştı. Sigortalı çalışan her 100 kişiden 23'ünü kamu personeli oluşturuyor. BAĞ-KUR'lular hariç tutulduğunda ise özel sektördeki her 4 kişiye karşılık kamuda 1 kişi istihdam ediliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye’de toplam istihdam 31 milyon 686 bin kişi. TÜİK’in verileri sigortalı ve sigortasız çalışan herkesi kapsıyor.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de zorunlu sigortalı çalışanların sayısı 22 milyon 546 bin kişi. Bunların 2.5 milyonu BAĞ-KUR’lulardan oluşuyor.
Strateji Bütçe Başkanlığı (SBB) verilerine göre ise kamuda işçi ve memur kadrosunda çalışanların sayısı eylül sonu itibarıyla 5.1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre, zorunlu sigorta kapsamındaki her 100 kişiden 23’ünü memurlar ve kamu işçileri oluşturuyor. BAĞ-KUR’lular hariç tutulduğunda ise özel sektörde istihdam edilen her 4 kişiye karşılık kamuda 1 kişi istihdam ediliyor.
3.7 MİLYONU MEMUR
Eylül ayı itibarıyla kamuda istihdam edilen 5.1 milyon kişinin 3.7 milyonu memurlardan oluşuyor. Memurların 3 milyon 467 bini kadrolu, 277 bini ise sözleşmeli personel. Sürekli işçi kadrosunda 1.2 milyon, geçici işçi kadrosunda 48 bin, diğer kadrolarda ise 104 bin personel bulunuyor.
KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLER İSTATİSTİKLERE YANSIDI
Kamu kurumlarında ve belediyelerde taşerona bağlı olarak çalışan kişiler kamu sektörü istihdam sayılarına dahil edilmiyordu. Bundan dolayı Türkiye’de kamu istihdamı 2018 yılına kadar gerçekte olduğundan daha az görünüyordu.
Taşeron işçileri istatistiklere yansımadığından 2018 yılında kamuda 496 bin 618’i sürekli, 24.391’i geçici olmak üzere toplam 511 bin işçi görünüyordu. 2018 yılında çıkartılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerona bağlı çalışan işçiler daimi işçi kadrosuna geçirildiler. Böylece 2020 yılına gelindiğinde kamudaki işçi sayısı 1 milyon 123 bini sürekli kadro, 50 bini geçici işçi olmak üzere 1 milyon 162 bin kişiye yükseldi. Kamudaki işçi sayısı 650 bin kişi arttı.
MEMUR SAYISI 5 YILDA YÜZDE 21 ARTTI
2018 yılında 256 bini sözleşmeli, 2 milyon 827 bini kadrolu olmak üzere toplam 3 milyon 83 bin memur bulunuyordu. Sözleşmeli personel sayısı 2022 yılına gelindiğinde 591 bin kişiye kadar yükseldi. Bu yıl ocak ayında çıkartılan kanunla sözleşmeli personelin bir kısmı kadroya geçirildi.Böylece eylül sonu itibarıyla 277 bini sözleşmeli, 3 milyon 467 bini kadrolu olmak üzere toplam 3 milyon 744 bin memur bulunuyor.
2018 yılından bu yana 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli sayısı dosya bazında 226 bin kişi arttı. Buna karşılık, memur sayısı 2018 yılına göre yüzde 21 oranında artış kaydetti.
Kamudaki toplam istihdam ise beş yıllık dönemde 1 milyon 387 bin kişi arttı. Bu artışın 650 bini, yukarıda ifade ettiğimiz gibi daha önce istatistiklerde görünmeyen taşerondan kadroya alınan işçilerden oluşuyor.