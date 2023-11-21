Brigitte Nielsen: Yüzde 50 şans verilmişti

"DAHA AZ YORDU"



Frida adlı kızının doğumunun gayet kolay olduğunu da anlatan Brigitte Nielsen, "60 ya da 70'li yaşlarında hatta 80'de çocuk sahibi olan adamlara bir şey söylemiyoruz. Bakın Robert De Niro'ya... 79 yaşında ve 7 aylık bir bebeği var. Ben daha genç bir anneyken hep yalnız kalmaya çalışıyordum. Uçakta ya da film setinde ama şimdi Frida her şeyden önce geliyor. Ayrıca ileri yaşta anne olmak şaşırtıcı bir şekilde beni daha az yordu" şeklinde konuştu.