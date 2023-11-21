Brigitte Nielsen: Yüzde 50 şans verilmişti
55 yaşında beşinci çocuğu Frida'yı dünyaya getiren Brigitte Nielsen, "İnsanlar bana, 'Bu çok komik. Bu kadın kim olduğunu sanıyor ki?' dediler. Doktorlar da beni dikkatli olmam konusunda uyardı. Hamile kalmam için yüzde 50 şans verilmişti. Sonunda oldu ve bu gerçekten harikaydı" dedi
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Bir dönem Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle konuşulan Danimarkalı model ve oyuncu Brigitte Nielsen, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Nielsen, en küçük bebeğini 55 yaşında dünyaya getirmesi nedeniyle eleştirildiğini ifade etti.
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"BU KADIN KİM OLUYOR Kİ? DEDİLER"
Eşi Mattia Dessi ile 13 yıl boyunca tüp bebek tedavisi gören ve ardından kızı Frida'yı dünyaya getiren 60 yaşındaki Brigitte Nielsen, "İnsanlar bana, 'Bu çok komik. Bu kadın kim olduğunu sanıyor ki?' dediler. İyi bir evlilik, bunu heyecanlı hâle getirmek, birbirini kabul etmek ve saygı duymakla ilgili. Âşık olduğunuz insanı değiştirmeye çalışmamalısınız. Onların nasılsa öyle kalmalarına izin vermelisiniz" dedi.
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"YÜZDE 50 ŞANS VERİLMİŞTİ"
Her ne kadar tüp bebek tedavisi 13 yıl sürse de hamileliğinin gayet rahat geçtiğini belirten Nielsen, "Doktorlar beni dikkatli olmam konusunda uyardı. Hamile kalmam için yüzde 50 şans verilmişti. Sonunda oldu ve bu gerçekten harikaydı. 55 yaşında hamile kaldığım için genç yaşta hamile kalanlara göre daha fazla risk taşıdığımı biliyordum ama bu kolaydı. Belki de daha önce dört kez hamile kaldığım içindir" ifadelerini kullandı.
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"DAHA AZ YORDU"
Frida adlı kızının doğumunun gayet kolay olduğunu da anlatan Brigitte Nielsen, "60 ya da 70'li yaşlarında hatta 80'de çocuk sahibi olan adamlara bir şey söylemiyoruz. Bakın Robert De Niro'ya... 79 yaşında ve 7 aylık bir bebeği var. Ben daha genç bir anneyken hep yalnız kalmaya çalışıyordum. Uçakta ya da film setinde ama şimdi Frida her şeyden önce geliyor. Ayrıca ileri yaşta anne olmak şaşırtıcı bir şekilde beni daha az yordu" şeklinde konuştu.
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55 yaşındaki Brigitte Nielsen'in Julian, Killian, Aaron, Raoul Jr ve Frida adında çocukları bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram