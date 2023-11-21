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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAĞLIKTA ŞİDDET | Son dakika haber: Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!

        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!

        İstanbul Güngören'de, uygulanan tedaviyi beğenmeyen bir kişi, kadın diş hekimini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini tespit ettiği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:33
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        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
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        İstanbul'da olay, Güngören'de, Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir diş kliniğinde meydana geldi.

        DİŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi Pelin Can'ın kliniğine geldi.

        "DUDAĞIMA NE YAPTINIZ" DİYE BAĞIRDI

        Diş hekimi Pelin Can, Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. 'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı.

        SANDALYE İLE SALDIRDI

        Diş hekimi Pelin Can bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı; ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.

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        OLAY ANI KAMERADA

        Saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi Pelin Can'ı ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ZANLININ 20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkâlini belirledi. Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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